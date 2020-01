Sophia Thomalla macht eine Kampfansage – die deutlicher kaum sein könnte

29.01.2020

Sophia Thomalla lässt Fäuste sprechen

Sophia Thomalla ist nicht als liebes Mädchen von nebenan bekannt – sie nimmt selten ein Blatt vor den Mund und provoziert auch gerne mal mit ihren Aussagen. Doch ihr neues Instagram-Bild spricht noch einmal eine ganz andere Sprache!

Nachdem es die letzten Wochen etwas ruhiger um das Model geworden ist, meldet sich Sophia Thomalla jetzt mit einer Kampfansage zurück. Die könnte deutlicher kaum sein:

My kind of "let's have a talk"

"Meine Art von 'lass uns reden'", schreibt die 30-Jährige übersetzt zu ihrem neuen Bild. Das zeigt sie vor einem Boxsack – mit geballten Fäusten. Na, was für Aggressionen haben sich denn da angestaut? Gegen wen sich die drohende Ansage richtet, wissen wir nicht – vielleicht hatte Sophia Thomalla auch einfach mal wieder Lust, sich richtig auszupowern und dabei ein wenig anzuecken. Aber wer kennt solche Tage nicht, an denen man sich einfach nur einen Box-Sack wünscht?!





27.01.2020

Events, Partys, Modenschauen – Sophia Thomalla wird meist abgebildet, wenn sie gerade irgendwo auf dem roten Teppich steht. Doch das Model hat noch ein weiteres Standbein, das in ihrem öffentlichen Leben bisher etwas untergeht. Sophia Thomalla ist schließlich seit letztem Jahr Investorin!

Und in dieser Funktion ist sie in einer ganz anderen Branche unterwegs. Für das Unternehmen "Schüttflix", eine App zum Vertrieb von Baustoffen, tauscht Thomalla den roten Teppich gegen die Baustelle ein – die High Heels lässt sie aber trotzdem an.

Sophia Thomalla: Einblick in den Investoren-Alltag

Wie sieht das Leben einer Sophia Thomalla als Investorin aus? Das zeigt ein Blick auf die Instagram-Seite des Unternehmens. In einem kleinen Video sieht man die Investorin dort derzeit strahlend auf einem Strandstuhl zwischen Sandbergen thronen. Und was macht sie dort? Ratespiele spielen. In einer kleinen Sequenz stellt sie sich der Frage, welches Schüttgut sie wäre. Diese Frage bringt das Model dann doch zum Lachen. Die Antwort folgt trotzdem prompt:

Ich wäre entweder die heiße Ware … oder der grobe Kies oder Schotter!

Na, da muss Sophia Thomalla ja nicht lange überlegen. Und ihre Fans bekommen nicht nur einen Einblick in ihr Business, sondern gleich noch eine Denkaufgabe mit: Welches Schüttgut wärst du?

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater André Vetters Theaterschauspieler.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

verwendete Quellen: Instagram