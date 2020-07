Ist sie mit ihren ehrlichen Bildern diesmal zu weit gegangen?

Sophia Thomalla: Dieses Bild macht ihre Fans wütend

Sophia Thomalla, 30, lässt ihre Fans regelmäßig via Instagram an ihrem Leben teilhaben. Sie posiert häufig in sexy Posen und zeigt sich ganz natürlich, wofür sie von ihren Followern mit Komplimenten überhäuft wird. Doch ihr neuester Beitrag sorgt bei ihren Fans für Entsetzen: Die Schauspielerin postet drei Schwarz-Weiß-Bilder, auf denen sie eine Lederjacke und eine stylische Retro-Sonnenbrille trägt. So weit, so gut. Doch auf jedem dieser drei Fotos hält beziehungsweise zieht Sophia an einer Zigarette - das kommt bei vielen ihrer Fans nicht gut an!

Mit der Bildunterschrift "Für mich bedeutet das Rauchen einer Zigarette drei Minuten Stille" macht die 30-Jährige den Fokus ihrer Schnappschüsse deutlich. Das veranlasst einige ihrer Fans dazu, sich kritisch zu äußern. "Hör auf mit dem Rauchen. Das macht Dir in zehn Jahren deine Schönheit kaputt und deine Organe danken Dir, wenn du aufgehört hast!", schreibt eine Userin. "Widerlich! Ohne Kippe um ein Vielfaches schöner", echauffiert sich ein anderer Nutzer. Ein Follower versucht zudem, Sophia mit diesem emotionalen Kommentar vom Rauchen abzuhalten: "Ich habe viel zu viele Freunde durch Krebs verloren. Rauche nicht und werbe bitte nicht dafür."

Andere Fans schätzen wiederum Sophias Ehrlichkeit und reden ihr gut zu. "Endlich ne normale Frau", stellt ein User fest, während ein Weiterer bemerkt: "Danke Sophia, dass du das nicht verheimlichst, wie andere wahrscheinlich".

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.