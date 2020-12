Geschockt von "Are You The One?"-Kandidaten

Sophia Thomalla moderiert die zweite Staffel der Datingshow "Are You The One?". Von den Dreharbeiten sind ihr vor allem die Kandidaten in Erinnerung geblieben.

Anfang 2021 wird es neue Folgen der TVNOW-Kuppelshow "Are You The One?" geben. Die zweite Staffel moderiert jedoch nicht mehr Jan Köppen, 37. Sophia Thomalla, 31, wird durch die Sendung führen. Die Dreharbeiten fanden bereits im Oktober in Griechenland statt und Sophia verspricht: Die neuen Teilnehmer haben einen hohen Unterhaltungswert.

"Are You The One?": Das gefällt Sophia Thomalla an der Show

"Man ist bei dem, was im Fernsehen läuft, ja mittlerweile sehr abgehärtet. Die Erwartungen an ein Reality-Dating-Format sind dementsprechend hoch. Je oller, desto doller. Es gab fast keine Grenzen", so die 31-Jährige über die zweite Staffel "Are You The One?". Die Kandidaten hätten getrunken, sich gestritten und seien hemmungslos gewesen, fügt sie im Gespräch mit RTL hinzu und ergänzt ehrlich: "Wir waren belustigt und geschockt zu gleich."

Und Sophia hat neben der Moderation die Aufgabe, die Kandidaten mit ihren Aktionen zu konfrontieren – das mache richtig Spaß, freut sich die Berlinerin im Interview.

Auch das "Perfect Match"-Prinzip der Sendung findet Sophia "spannend". Gleichzeitig gibt sie jedoch zu, dass ein derartiges Partnersuche-Konzept nichts für sie wäre: "Ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Psychologe für mich den richtigen Partner auswählen kann. Ich bin auch wahnsinnig kompliziert und gehe ungern Kompromisse ein. Es gibt so viele tolle Menschen, die Single sind und so viele Idioten, die wiederum in einer Partnerschaft leben, wo man sich fragt: Wie zu Hölle hat der denn das geschafft?" Für die Show mache das Konzept allerdings Sinn.

Sophia Thomalla: Sie hat bereits ihr "Perfect Match"

Sophia muss aber auch gar nicht mehr auf Partnersuche gehen. Seit gut zwei Jahren ist die Moderatorin und Schauspielerin mit Fußballer Loris Karius, 27, zusammen. Ihre Beziehung kam Ende 2018 ans Licht, als Kussfoto von ihnen am Strand in Florida veröffentlicht wurden.

Verwendete Quelle: RTL

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.