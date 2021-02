In ihrem Latex-Look erinnert sie an Britney Spears

Sophia Thomalla In ihrem Latex-Look erinnert sie an Britney Spears

Dieses Oberteil von Sophia Thomalla kommt einem doch bekannt vor?! In einer Show trug die Moderatorin ein rotes Latex-Oberteil, das an Britney Spears' Overall in dem Video-Clip zu ihrer Single. "Oops! ... I did it again" erinnert.

Es gibt Künstler, die haben durch ihre Bühnenoutfits die Fashion-Geschichte nachhaltig geprägt. Dazu gehört auch Sängerin Britney Spears, 39, die in ihrem Video-Clip zu "Oops! ... I did it again" in einem Latex-Look in Rot für kurzfristige Schnappatmung gesorgt hat. Auch jetzt, rund 16 Jahre nach Veröffentlichung der Single, dürften Looks aus rotem Leder noch immer für Aufsehen sorgen.

Sophia Thomalla: Im Britney-Spears-Look zieht sie alle Blicke auf sich

Und in der Tat: Moderatorin Sophia Thomalla, 31, wählt für die RTL-Show "I Can See Your Voice" einen Look, der Britneys sehr ähnelt – und erntet bei Fans und Followern viel Lob. Das hautenge Lack-Oberteil lässt wenig Freiraum für Fantasie, betont durch den Crop-Schnitt die schmale Taille der 31-Jährigen und setzt die Schultern perfekt in Szene. Eine ebenfalls hautenge Röhre, rote, spitz zulaufende Pumps sowie ein hochsitzender Pferdeschwanz runden den Power-Look der Moderatorin gekonnt ab.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Ihre Fans geraten beim Anblick der 31-Jährigen völlig aus dem Häuschen. Sie kommentieren das Bild mit vielen Komplimenten – so zum Beispiel mit "Wie kann man nur so heiß sein?", "Super Outfit" oder "Wow". Denn auch wir finden: Sophia Thomalla sieht in ihrem Britney-Spears-Signature-Look megaheiß aus.

Verwendete Quellen: instagram.com

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.