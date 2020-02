Sophia Thomalla: Intimer Einblick! So läuft es Zuhause mit Loris Karius

Sophia Thomalla bekommt man meistens auf Fotos, als Schauspielerin in Filmen oder eben als Werbegesicht zu sehen. Selten tritt sie als sie selbst auf. Wie tickt das Model abseits der Roter-Teppich-Instagram-Welt?

Ist Model überhaupt ihre richtige Berufsbezeichnung? Und wie sieht's bei ihr Zuhause mit der klassischen Mann-Frau-Rollenverteilung aus? Das wollte jetzt Kurt Krömer wissen. Und hat auf seine Art einfach mal nachgefragt. Sophia Thomalla war in der Show "Chez Krömer" zu Gast.

Sophia Thomalla bei Kurt Krömer

Das Interview, was dabei herauskam, war in vielerlei Hinsicht spannend. Denn richtig zu fassen kriegen konnte man Sophia Thomalla als Zuschauer ebenso wenig wie diese ihren eigenen Beruf. Ein bisschen Werbung, ein bisschen Schauspiel, ein wenig Feminismus, ein bisschen Hausfrau. Nur in einem kann man sich bei Sophia Thomalla sicher sein: Sie nimmt kein Blatt vor dem Mund.

Und so erlebt man eine Sophia, die plötzlich über ihr Beziehungsleben spricht. Das hat Kurt Krömer geschickt eingefädelt – ein bisschen Provokation zum Thema Feminismus und schon hat er die Thomalla da, wo er sie haben will: Denn um noch einen draufzulegen, plaudert diese auf einmal sogar über ihren Freund Loris Karius.

Einblick ins Beziehungsleben

Wie tickt eine Sophia Thomalla in einer Beziehung? Die Antwort dürfte viele überraschen, uns tut sie es zumindest: Sie wird zur pflegenden Hausfrau. Und das mit voller Überzeugung, denn Sophia schwärmt nur so davon, ihren Loris nach einem langen Training mit einem guten Essen zu verwöhnen. Dafür steht sie gerne in der Küche – auch den Abwasch übernimmt sie selbstverständlich. Nicht einmal den Teller muss Herr Karius selbst abräumen.

Na, da lässt aber die klassische Rollenverteilung grüßen, erinnert Kurt Krömer. Für Sophia Thomalla ist das aber vollkommen okay – denn sie erinnert daran, dass Feminismus schließlich nicht ausschließt, Hausfrau zu sein: "Da spricht doch nichts dagegen. Ich kann ja trotzdem Sophia Thomalla sein, durch die Welt tingeln und an meinen freien Tagen gerne in der Küche stehen."

Wenn Sophia Thomalla gerne hinter dem Herd steht, tut sie das auch. Und gehört damit klammheimlich eben doch zu einer der Feministinnen, die sie so gerne verteufeln – denn ihre Botschaft lautet: Frauen können eben tun und lassen, was sie wollen.

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater André Vetters Theaterschauspieler.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

