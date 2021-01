Alle Promi-News heute im Brigitte-Ticker: Sophia Thomalla fordert ihre Kritiker heraus +++ Henning Baum redet über Kindererziehung +++ Annemarie + Wayne Carpendale: Söhnchen Mads erlaubt sich einen Spaß.

Promi-News heute im Brigitte-Ticker

12. Januar

Sophia Thomalla: Mit diesem Spruch fordert sie ihre Kritiker heraus

Eindeutige Ansage von Sophia Thomalla, 31! Die Schauspielerin und Moderatorin provoziert gerne und regelmäßig mit ihren Aussagen und Bildern im Netz. Klar, dass da auch Kritiker stets nicht lange auf sich warten lassen und ihre Meinung äußern. Doch der 31-Jährigen machen negative Kommentare auf Social-Media-Plattformen nichts aus – im Gegenteil: Sie liebt ihre Kritiker!

Warum? Das erklärt die Tochter von Simone Thomalla, 55, auf Instagram. Zu einem Knaller-Porträt von sich, auf dem sie entschlossen in die Kamera blickt und die Arme vor ihrer Brust verschränkt hält, schreibt sie: "Was mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Hate Comments. Während andere rumheulen und nach Mitleid suchen, freue ich mich über den Aufwand, den Leute extra für mich aufbringen. An mir ihre Aggression auslassen." Es sei ein Zeichen von Liebe und Eifersucht, führt sie aus.

Für ihr eindeutiges Statement erntet die "Are You The One?"-Moderatorin in den Kommentaren viel Beifall. "Du bist die coolste Socke unter den Promis. Mach einfach weiter so und lass dich nicht aus der Kurve tragen", meint zum Beispiel ein User. Und auch Stars wie Laura Wontorra, 31, oder Evelyn Burdecki, 32, feiern Sophia für ihre Aussage.

11. Januar 2021

Henning Baum: "Die meisten Kinder sind heute verweichlicht"

Henning Baum, 49, hat insgesamt vier Kinder: Mit seiner Ex-Frau, Kostümdesignerin Corinna Baum, bekam er einen Sohn und eine Tochter. In die Beziehung brachte er einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit. Mit seiner neuen Freundin bekam der Schauspieler 2016 eine Tochter. Und wie ist der 49-Jährige als Vater? Zum Thema Kindererziehung hat er eine ganz klare Meinung.

"Die meisten Kinder sind heute verweichlicht, überbehütet und überkontrolliert", findet der "Asphalt Burnung"-Darsteller. Gegenüber "Bild" erklärt er weiter, dass Kinder schon als Fußgänger einen Sturzhelm aufgesetzt bekämen. "Mädchen und Jungen haben deshalb ein echtes Problem: Wo bitte sollen sie heute noch Abenteuer finden? Wie die Herausforderungen und Gefahren, die sie meistern müssen, damit sich in ihnen auch Charakterstärke entwickelt?", führt er aus.

Das sei früher anders gewesen: Sie als Kinder hätten ständig Abenteuer gesucht. Sie seien "in verlassene Häuser eingestiegen, sind durch die Kanalisation gelaufen und haben auch gefährlichen Mist angestellt", erinnert sich der gebürtige Essener zurück. "Und unsere Eltern wussten derweil gar nicht, wo wir waren."

Mads Carpendale wird kreativ – und Papa Wayne zeigt's allen im Netz

Sie sind ein Liebespaar wie im Bilderbuch: Annemarie Carpendale, 43, und Ehemann Wayne, 43. Söhnchen Mads, zwei, macht das Familienglück des Paares perfekt. Doch selbst in der Bilderbuch-Familie kann schon einmal der Haussegen schief hängen. Und dieses Mal könnte ausgerechnet Mads dafür verantwortlich sein.

Kurz mal nicht aufgepasst – und schon hat der kleine Mann eine kreative Idee. Mads schnappt sich kurzerhand seinen Stift und "verschönert" seine Füße und Beine von oben bis unten. Vermutlich sichtlich stolz zeigt der Spross seinen Eltern das Werk. Doch vor allem Wayne Carpendale scheint von den neuen Tattoos seines Sohnes nicht angetan zu sein.

"Wenn ich den erwische, der ihn da inspiriert hat", schreibt der 43-Jährige zu dem Schnappschuss, der die vollbemalten Beine seines Sohnes zeigt. Darunter sind Fotos von Ed Sheeran, 29, Sophia Thomalla, 31, Justin Bieber, 26, Alec Völkel, 48, und Dwayne "The Rock" Johnson, 48, zu sehen. Dem Beitrag fügt der Schauspieler ein wütendes Emoji hinzu. Doch dass auch der Papa über den Scherz seines Sohnes lachen kann, ist gewiss. Fragt sich nur, wie lange die Carpendales gebraucht haben, ihren Spross wieder von der Farbe zu befreien ...

