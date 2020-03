Sophia Thomalla: Lobeshymne für Merkel– "einzige, die ruhig und besonnen bleibt"

Plötzlich wird Sophia Thomalla ganz politisch. So kennen wir das Model gar nicht, das sonst wegen seiner aufreizenden Bildern auf Instagram auffällt. Um so erstaunlicher ist es, dass plötzlich Fotos von Politikern wie Trump, Putin und Macron auf Thomallas Instagram-Profil zu sehen sind. Doch eine Sache hat sich auch bei ihren neuem Post nicht geändert: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.

Corona, eine der größten Herausforderungen seit dem 2. Weltkrieg. Wir haben gesundheitlich sowie finanziell eine gewaltige Hürde zu überstehen.

So beginnt Sophia Thomalla ihre Ansage. Dann fängt sie an, einzelne Regierungschefs zu kritisieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron würde mit seiner Aussage, dass man sich aktuell im Krieg gegen das Virus befinde, Panik machen. Putin spiele "nach wie vor" das Virus runter, teste in Russland zu wenig. Trump behaupte, dass "das 'chinesische Virus' nur in Amerika angekommen sei, weil die europäischen Länder nicht im Stande waren, das Virus nicht einreisen zu lassen." Heftige Kritik für die Regierungschefs.

Lobeshymne für Angela Merkel

Nur Angela Merkel kommt bei dem Vergleichsspiel erstaunlich gut weg. "Die Einzige, die ruhig und besonnen bleibt, ist 'Mutti'. Merkel und ihre Rede an das Volk vor einigen Tagen wird meines Erachtens nach als Sternstunde ihrer politischen Laufbahn gesehen werden", lobt Sophia Thomalla die Bundeskanzlerin in höchsten Tönen.

Dringende Forderung an ihre Fans

Doch auch wenn Sophia zuversichtlich ist. Ein bisschen "mulmig" sei ihr dennoch. Und deshalb immer noch der Appell an ihre Follower: "Es liegt sehr an uns in diesem Fall. Daher appelliere ich weiter und noch einmal an alle: bitte, bleibt mit dem A**** Zuhause." Punkt!

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater Theaterschauspieler André Vetters.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

