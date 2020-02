Sophia Thomalla kündigt an: Noch heute gibt es Neues von ihr zu sehen!

Sophia Thomalla hat eine neue Mission. Und die da wäre: Jemanden mit Eierlikör abfüllen. Das verkündet sie derzeit auf Instagram. Klingt nach einem Scherz? Wer die 30-Jährige kennt, weiß es besser. Und ein Foto weiter zeigt Sophia ihren Fans dann auch, wie und wo sie ihren Plan in die Tat umsetzt. Es geht um Kurt Krömer und das Fernsehen.

Sophia Thomalla trifft Kurt Krömer

Wer Sophia Thomalla mal im TV sehen will, hat jetzt nämlich die Chance dazu. Ein neues Instagram-Bild zeigt sie neben Comedian Kurt Krömer. Und in genau dessen Show wird Sophia jetzt auftreten!

"Geiler Mopp! Und was zum Wischen hab ich auch noch gefunden", teasert Thomalla zu dem Foto an und verrät natürlich auch gleich, wann es das Ergebnis des Treffens zu sehen gibt: Die Sendung wird nämlich schon heute, am 11. Februar, um 22 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt.

In der Show trifft Kurt Krömer verschiedenste Gäste, "die nichts Besseres verdient haben". Dazu gehört also auch Sophia Thomalla – in den Fotos zur Sendung strahlt diese aber über das ganze Gesicht, die beiden scheinen also deutlich Spaß gehabt zu haben. Und auch der Wischmopp scheint noch eine tiefere Bedeutung zu bekommen … Na, da sind wir aber gespannt!

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater Theaterschauspieler André Vetters.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.





