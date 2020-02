Sophia Thomalla: Provokante Ankündigung auf Instagram

Sophia Thomalla zeigt sich mal wieder knapp bekleidet und umringt von LKW's. "My kind of Bauarbeiter look" kommentiert das Model das Bild. "Meine Art von Bauarbeiter-Outfit". Nun Sophia, damit verletzt du sicherlich jegliche Vorsichtsmaßnahmen und Schutzbedingungen, die auf einer Baustelle herrschen. Kein Helm, keine Warnweste und wir bezweifeln auch, dass deine Boots Stahlkappen besitzen. Das bedeutet: Wäre das ganze nicht ein Fotoshooting, wäre sie im hohen Bogen von der Baustelle geflogen – trotz obligatorische Schaufel. Doch damit hätte Sophia Thomalla sicherlich kein Problem gehabt, so frech wie sie manchmal ist. Das Model provoziert nun mal gerne, vor allem auf Instagram.

Doch was steckt eigentlich hinter dem Foto?

Diese Frage beantwortet Sophia in der Bildunterschrift: "Am 13.2. bin ich als Investorin zu Gast bei 'Hinterland von Things´". Wir geben zu, dieses Instagram-Bild ist eine etwas ungewöhnliche Ankündigung für eine Investorin. Bei dem Event handelt es sich schließlich um eine Konferenz für Start-ups sowie Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Besucher können an Seminaren teilnehmen und innovativen Vorträgen zu hören. "Die Macher von Hinterland von Things können aber beruhigt sein ... Ich komme im Anzug, nicht in Lederhotpans. Obwohl ...", provoziert die 30-Jährige mit einem Augenzwinkern weiter. Ach Sophia!

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater André Vetters Theaterschauspieler.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

verwendete Quellen: Instagram