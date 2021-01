Alle Promi-News heute im Brigitte-Ticker: Sophia Thomalla macht auf Sharon Stone – und die Fans lieben es +++ Rebecca Mir verzückt Fans mit ihrer Babykugel +++ Verona Pooth postet ein sexy Foto.

7. Januar 2021

Sophia Thomalla: Sexy Pose! Sie erinnert an Sharon Stone

Sophia Thomalla, 30, hat es mal wieder geschafft. Mit einem Wow-Foto begeistert das Model seine Fans auf Instagram. Die Pose sitzt, der sexy Blick verführt, die langen Beine kommen perfekt zur Geltung. Alles beim Alten! Doch ein Detail fällt den Fans auf dem jüngsten Schnappschuss der 30-Jährigen besonders auf: die Ähnlichkeit zu Sharon Stone im Blockbuster "Basic Instinct".

Die gebürtige Berlinerin hat sich für ihr neuestes Werk von Fotografin Andra ablichten lassen. Mit einem überlangen Blazer und einem Rock in Nadelstreifen-Optik posiert sie auf einem Bürostuhl. Vor allem die langen Beine, die so von den Bändern ihrer High Heels umschlungen werden, dass das Ganze einer Netzstrumpfhose gleich kommt, werden bei der Freundin von Loris Karius, 27, zu einem echten Hingucker. In ihrem Beitrag macht sie selbstbewusst deutlich, wer das Sagen hat. "Sie denken, Sie sind mir überlegen? Viel Glück. Sie werden es brauchen", ist darin zu lesen.

"Die Königin hat gesprochen" fasst ein Instagram-User den Beitrag zusammen. Die Fans kommen bei diesem Zusammenspiel aus erfolgssicherer Botschaft und knackigem Anblick gehörig ins Schwitzen. "Wow", Boss girl" und "Wie kann man nur so perfekt aussehen, mega" lauten nur einige der unzähligen Schwärmereien unter dem Post. Als Sharon Stone-Ersatz würde Sophia Thomalla in einer Neuverfilmung von "Basic Instinct" eine gute Figur machen. Das findet auch ein Fan, der das Bild mit den Worten "Basic instinct 2.0" kommentiert hat.

6. Januar 2021

Rebecca Mir verzückt ihre Fans mit beachtlicher Babykugel

Rebecca Mir, 29, wird zum ersten Mal Mama - und alle dürfen es sehen! Auf Instagram hält die "taff"-Moderatorin ihre Fans über ihren aktuellen Schwangerschaftsstatus auf dem Laufenden. Die Babykugel wächst immer weiter und die 29-Jährige weiß, wie sie sie gekonnt in Szene setzt. Auf ihrem jüngsten Posting beweist das Model: Auch beim Workout ist der Babybauch ein hübsches Accessoire.

Die Influencerin beweist ihren Fans im Netz, dass sie ihrer Fitness-Routine trotz Schwangerschaft treu bleibt. Die mittlerweile sichtbar gewachsene Körpermitte ist beim Workout nicht im Weg. Mit Bustier und Leggings posiert Rebecca für ihre Fans und gibt damit freie Sicht auf ihre beachtliche Babykugel.

Rebeccas Fans sind bei diesem Anblick ganz entzückt. "Wunderschön", "Mir geht das Herz auf, so hübsch" und "Bellissima" geraten die Instagram-User ins Schwärmen. Und Rebecca? Die wirkt auf ihren Schnappschüssen äußerst zufrieden ...

5. Januar 2021

Verona Pooth postet ein sexy Foto – und die Fans rasten aus

Verona Pooth, 52, weiß, was ihre Fans sehen wollen. Daher wird die TV-Ikone auch nicht müde, ihre Follower auf Instagram fleißig mit Beiträgen bei Laune zu halten. Mit ihrem jüngsten Posting trifft die 52-Jährige einmal mehr den Geschmack ihrer Community. Das Ergebnis: 12.000 Likes innerhalb von zehn Stunden – Tendenz steigend.

Im weißer Abendgarderobe, die ihre Schultern freilegt, schaut Verona Pooth sexy in die Kamera. Perfekt geschminkt und gestylt mischt sich das Model unter die Menge. Und das mitten in Zeiten von Corona? Natürlich nicht. Die zweifache Mutter hat in ihrem Archiv gekramt und ein Throwback-Foto mit ihrer Community geteilt. Dazu schreibt sie: "Ich vermisse die schöne unbeschwerte Zeit, (...) und die tollen Veranstaltungen, das lachen und zusammen sein mit Freuden, Arbeitskollegen und dem Medien schon sehr. [sic]"

Die Fans scheinen bei Veronas Anblick die Coronapandemie für einen kurzen Moment vergessen zu haben. Sie überschütten die Werbe-Ikone mit Komplimenten. "Schön, das Bild zu sehen, du siehst umwerfend aus, wow Verona", schwärmt einer. Eine andere Instagram-Userin meint: "Mega siehst du aus." "Schönste" findet ein weiterer Follower. Verona weiß eben, wie sie ihre Fans zum Staunen bringt.

4. Januar 2021

Cathy Hummels: Sie teilt ehrliches Foto nach Ludwigs Geburt

Vor knapp drei Jahren wurden Cathy Hummels, 32, und ihr Mann Mats, 32, zum ersten Mal Eltern: Im Januar 2018 erblickte ihr Sohn Ludwig, 2, das Licht der Welt. Nun teilte die 32-Jährige im Netz ein Foto von sich nach der Geburt ihres Sohnes und sprach offen über ihre damaligen Probleme.

Auf Instagram lud Cathy ein Bild hoch, das sie mit unglücklicher Miene im Krankenhausbett zeigt. Unter ihrem Top blitzen Kohlblätter hervor. Was hat das zu bedeuten? Das erklärt Cathy im dazugehörigen Text: "Das war am 12.1.18 ... um ehrlich zu sein, hatte ich so viel Milch ich hätte locker Zwillinge stillen können. Aber dieser Milcheinschuss tat auch verdammt weh. Deswegen hab ich mir immer gekühlten Kohl auf meine Brust gelegt um ein bisschen Abhilfe zu schaffen.[sic]“ Ihre Fans feiern sie in den Kommentaren für diesen ehrlichen Einblick.

Doch dieser Post wird vorerst Cathys letzter Social-Media-Beitrag auf Instagram bleiben, denn die Münchnerin will eine Netz-Pause einlegen. "Ich habe viel nachgedacht und denke, dass hier viele Interpretationen in die falsche und unwahre Richtung gehen. Aus diesem Grund geht mein Instagram jetzt mal für ein paar Tage in den Lock-Down. Ich melde mich wieder aus Deutschland aus der Quarantäne", erklärt sie ihren Followern. Aktuell befindet sich Cathy in Dubai – für ihre Reise muss die Designerin viel Kritik einstecken. Doch die Influencerin betont, dass sie dorthin beruflich hingereist sei.

