Sophia Thomalla: Ihre Brüste sagen "Hi"

05.02.2020

Sophia Thomalla gibt tiefe Einblicke

Sophia Thomalla hat sich auf Instagram gemeldet, um mal "Hi" zu sagen. Das tut sie aber natürlich nicht einfach so, sondern auch Thomalla-Art, wie es ihre Fans gewohnt sind. Doch so viel Offenherzigkeit dürfte selbst für diese ungewohnt sein …

Brust raus, Schultern zurück – Sophia Thomalla scheint in Sachen Haltung gut aufgepasst zu haben. Auf dem Foto trägt sie lediglich einen roten BH, der freien Blick auf ein tiefes Dekolleté gewährt. Den Kopf hat das Model leicht zurück geworfen, in Schlafzimmer-Blick schaut sie gen Kamera und raubt ihren Fans damit glatt den Verstand. Was aber auch auffällt: Sophia scheint auf dem Foto ungeschminkt zu sein! Und der natürliche Look gefällt uns richtig gut. Ob in aufreizender Pose oder auch nicht – Sophia Thomalla zeigt uns, dass man auch ohne Styling super aussehen kann, wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt.





03.02.2020

Während es auf Sophia Thomallas Instagram-Account derzeit etwas ruhiger geworden ist, ist Mama Simone Thomalla im TV zu sehen. In der MDR-Talkshow "Riverboat" plaudert die Schauspielerin aus dem Nähkästchen – und dabei kommt auch Tochter Sophia zur Sprache.

So habe Simone Thomalla ihrem Kind besonders einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben: "Dass sie unabhängig sein soll, dass sie ihren Weg gehen soll. Ich glaube, das ist das Wichtigste." Aha! Jetzt wissen wir also, woher Sophia Thomalla ihre taffe Einstellung hat.

Sophia Thomalla und Mama Simone sind keine Freundinnen

Auf die Frage, ob sie auch Freundinnen seien, hat die Mutter jedoch eine klare Antwort: "Nein, darauf besteht auch Sophia." Sie seien eher Mutter und Tochter – denn Freunde kommen und gehen. Auch Geheimnisse scheint Sophia nicht immer mit ihrer Mama zu teilen, wie diese verrät: "Ich glaube auch nicht, dass sie mir alles erzählt, das muss sie auch nicht – weil ich weiß sowieso alles als Mutter."

Und wie spürt Simone, wie es ihrer Tochter geht? "Das sieht man, da muss man dem Kind nur in die Augen gucken." Ja, vor den Augen einer Mutter kann sich auch eine Sophia Thomalla nicht verstecken, die sich sonst nur selten in die Karten gucken lässt.

Zuletzt kommt Simona Thomalla auch noch auf die Freizügigkeit des Models zu sprechen. Schließlich sorgt Sophia gerne in knappen Outfits für Schlagzeilen. Stört ihre Mutter das? "Nein!", antwortet diese überzeugt, "Ich wünsche mir nur, dass mein Kind glücklich ist und wenn es das ist jetzt – wobei ich das bezweifle – das ist ja auch nicht immer etwas, was glücklich machen muss, was man macht, es gibt ja auch viele andere Dinge im Leben."

Ups! Hat Simone Thomalla da etwa einen winzigen Einblick in das wahre Gefühlsleben ihrer Tochter gegeben? Die Aussage klingt zumindest so, als würde ihr beruflicher Weg Sophia aktuell nicht unbedingt glücklich machen.

So oder so: Am Ende des Interviews wird deutlich, dass auch die Thomallas letztendlich eine ganz normale Familie sind: "Ich kenne die Sophia aus anderen Lebenslagen", ergänzt Simone Thomalla. Denn auch eine Sophia Thomalla steht nicht immer in kurzer Lederhose auf dem Bau – sondern liegt manchmal auch ganz gemütlich bei Mama auf der Couch.

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater André Vetters Theaterschauspieler.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

verwendete Quellen: MDR