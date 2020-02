Sophia Thomalla über die Wahrheit hinter ihren Latex-Outfits

Sophia Thomalla – das ist das Model in Lack und Leder, die Frau, die sich gerne in High Heels auf Baustellen tummelt und die Provokation von Feministinnen ihr Hobby nennt. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, wie sie bei all den hautengen Korsagen und Kleidern noch so cool bleiben kann – bleibt sie nicht. Denn jetzt bekommen wir endlich mal einen Blick hinter die Kulissen einer Sophia Thomalla gewehrt.

Auf Instagram teilte Sophia Thomalla jüngst ein Bild von sich, das aus Zeiten der Berlinale 2015 stammt. Die besuchte sie in damals in körperbetontem Latex-Oberteil mit tailliertem Rock. Bei dem eng anliegenden Rollkragen bleibt uns beim Zuschauen schon fast die Luft weg. Sophia aber auch. Denn jetzt hat die 30-Jährige das Geheimnis hinter dem Foto geteilt, auf dem sie doch so cool in die Kamera blickt, als würde ihr das Outfit rein gaaaar nichts ausmachen …

Sophia Thomalla: "Atemnot durch Latex"

Tut es aber. Und zwar so sehr, dass Thomalla das Event damals fluchtartig verließ. Heute erinnert sie sich: "Als ich die Veranstaltung aufgrund 'Atemnot durch Latex' frühzeitig verlassen musste. No joke 😅".

Ohje! Das klingt alles andere als angenehm. Schönes Outfit hin oder her, diese Geschichte erinnert uns doch daran, dass wir uns vor allem wohlfühlen sollten – und das Red-Carpet-Fotos eben immer nur eine Seite der Geschichte erzählen. Wir sind gespannt, wie die diesjährige Kleiderwahl ausfallen wird. Danke für den ehrlichen Einblick, liebe Sophia Thomalla!

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater André Vetters Theaterschauspieler.

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

verwendete Quelle: Instagram