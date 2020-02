Sophia Thomalla äußert sich zu Trennungsgerüchten: "Auch ich lerne nicht aus"

Wer in der Öffentlichkeit steht, kommt um Gerüchte kaum herum. Je privater ein Prominenter sein Leben zu gestalten versucht, desto mehr häufen sich die Spekulationen, könnte man fast meinen. So scheint es zumindest Sophia Thomalla zu gehen. Das Model teilt zwar regelmäßig freizügige Bilder von sich, wie es in ihrem Inneren aussieht, bleibt jedoch verborgen. Schlagzeilen scheinen an der Tochter von Simone Thomalla abzuprallen. Bis jetzt: Denn umso überraschender kommt ein Beitrag der 30-Jährigen, der persönlicher kaum sein könnte.

Es geht um ihren Freund Loris Karius. Und an diesem Punkt hört für Sophia Thomalla der Spaß offensichtlich auf: Denn nun nimmt sie selbst Stellung zu den Trennungsgerüchten, die in letzter Zeit vornehmlich in türkischen Medien stattgefunden haben sollen. Aber dazu weiß Sophia mehr:

Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen darauf hin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten, erfinden darauf hin Zitate, die niemals stattgefunden haben.

Diese Sätze schreibt das Model zu einem Bild, das eindeutiger kaum sein könnte. Es zeigt Sophia und Loris Kopf an Kopf, beide strahlen mit der Sonne um die Wette in die Kamera. Sie sehen glücklich aus. Es ist ein Pärchenfoto, wie wir es von Sophia Thomalla nur selten zu sehen bekommen. Vor allem sind es aber die offenen Worte, die überraschen:

Ich mache den Mist jetzt 15 Jahre und habe schon viel gelesen, erlebt und überzogene, lächerliche Artikel gehören mehr zu meiner alltäglichen Routine als mancher Leute ihr Morgenkaffee. Aber einfach irgendwas erfinden? 😂 da werde selbst ich stutzig.

Wenn es um die Beziehung geht, ist bei Sophia Thomalla Schluss. Wie eine Löwenmama verteidigt sie ihren Loris – eine Liebeserklärung, die eindeutiger kaum sein könnte. Und trotzdem setzt Sophia abschließend noch einen drauf: "Im Übrigen würde ich mir die ein oder andere Party mehr mit ihm wünschen 😂"

Na, das klingt doch, als sei in dieser Beziehung alles im Lot.

Das ist Sophia Thomalla – Daten und Fakten

Sophia Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model.

Der Geburtstag von Sophia Thomalla ist am 6. Oktober 1989.

Sie wurde in Ost-Berlin in einen echten Künsterhaushalt geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin Simone Thomalla, ihr Vater Theaterschauspieler André Vetters .

Ihr Lebenspartner ist der Fußballer Loris Karius. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Von 2016 bis 2017 war Sophia Thomalla mit Andy LaPlegua verheiratet.

Schlagzeilen machte auch ihre Liaison mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

verwendete Quellen: Instagram