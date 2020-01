Stefanie Giesinger völlig verändert! Neuer Look birgt ein Geheimnis

Stefanie Giesinger liebt Typ-Veränderungen – und die gehören nicht nur zu ihrem Job als Model, sondern auch zu ihren Hobbys dazu. Immer wieder präsentiert sich die 23-Jährige auf Instagram in neuen Looks. Nach wilder Dauerwelle durfte man sie zuletzt in blond bewundern. Auf der Mercedes-Benz Fashion Week zeigt sich Stefanie Giesinger aber jetzt wieder völlig verändert!

In ihren Storys nimmt das Model ihre Fans gerne mit auf die Events, die sie besucht. Die dürften sich aktuell wundern: Huch! Hat Stefanie Giesinger sich die Haare abgeschnitten, gefärbt und gewellt zugleich?! Auf ihren jüngsten Aufnahmen sieht man sie mit kurzem, welligen Bob. Ihre Haare sind noch ein paar Nuancen heller geworden, so dass sie jetzt in platinblond auftritt. Woher kommt die plötzliche Typ-Veränderung?

Stefanie Giesinger verrät Geheimnis hinter neuem Look

Der neue Look birgt ein Geheimnis. Denn er ist gar nicht von Dauer: Stefanie Giesinger verriet in einem Interview RTL gegenüber bereits den Trick hinter der Rundumveränderung. Sie trägt eine Perücke!

"Wenn ich meine Haare blondieren würde, dann wären sie kaputt, deswegen: Eine Perücke tut's auch", gibt das Model zu und zeigt sich vernünftig.

Dass es sich bei der neuen Frisur lediglich um eine Perücke handelt, sieht man Stefanie Giesinger nicht an – die Haare wirken täuschend echt. Und auch die Trägerin scheint sich wohl zu fühlen.

Die platinblonde Mähne ist somit nicht von langer Dauer – wir sind gespannt, mit welchem Look die 23-Jährige ihre Fans als nächstes überraschen wird.

Stefanie Giesinger: Daten & Fakten

Stefanie Giesinger ist ein deutsches Model

2014 gewann sie die neunte Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Stefanie Giesinger wurde am 27. August 1996 in Kaiserslautern geboren

Mittlerweile ist sie bei einer Modelagentur in New York unter Vertrag

