Uhlala! Stefanie Giesinger zeigt sich oben ohne – mit kryptischer Botschaft

Es kommt uns vor, als hätte sie gerade erst "Germany's Next Topmodel" gewonnen. Aber Stefanie Giesinger ist erwachsen geworden – und nicht nur zu einer internationalen Modelgröße, sondern auch zur Designerin einer eigenen Kosmetik-Marke geworden. An Modelfotos von den Laufstegen dieser Welt, neue Looks und ja, sogar an Unterwäsche-Fotos haben wir uns gewöhnt. Doch jetzt zeigt sich Stefanie die 23-Jährige auf Instagram in ganz neuer Manier!

Macht Stefanie Giesinger jetzt Werbung oben ohne?

Es sind mehrere kleine Aufnahmen von sich, die Stefanie Giesinger aktuell mit der Welt teilt. Auf den ersten Blick ist sie kaum zu erkennen – denn ins Auge springt nicht ihr Gesicht, sondern vor allem viel nackte Haut. Man sieht eine junge Frau, in Ekstase verdreht, den Kopf mal leidenschaftlich nach hinten geworden, dann wieder mit halb geöffneten Augen Richtung Kamera blickend. Ihr Oberkörper ist nackt. Lediglich eine schwarze Schrift ziert Arme und Dekolleté des Models. Es ist Stefanie Giesinger, die sich auf den Bildern so lasziv zeigt.

Was ist da los? Wer genauer hinschaut, kann lesen, was auf dem Oberkörper geschrieben steht. Drei Buchstaben wiederholen sich, sie bilden das Wort "MOЙ". Langsam aber sicher fällt der Groschen – ja, Stefanie Giesinger macht jetzt offensichtlich halbnackt Werbung. Sie verkauft ihren Körper aber nicht für irgendwen, sondern wirbt für ihre eigene Kosmetiklinie!

Die Produkte sollen vegan sein, es sind mittlerweile nicht nur Feuchtigkeitscremes, sondern auch Düfte bei dm erhältlich. Vor allem soll die Linie aber einen "Hauch Luxus" verschaffen – und der scheint Stefanie Giesinger ganz leidenschaftlich zu machen. Na, wir sind gespannt, was wir als nächstes zu sehen bekommen.

Stefanie Giesinger: Daten & Fakten

Stefanie Giesinger ist ein deutsches Model

2014 gewann sie die neunte Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Stefanie Giesinger wurde am 27. August 1996 in Kaiserslautern geboren

Mittlerweile ist sie bei einer Modelagentur in New York unter Vertrag

verwendete Quellen: Instagram