von Melanie Wenzke

Sie kämpfen um den Platz im Regal: In der neuen VOX-Show "Die leckerste Idee Deutschlands" treten zehn Food-Start-ups im TV-Duell gegeneinander an. Ihre Produkte aus dem Essen- und Trinken-Bereich werden von der Jury genau unter die Lupe genommen. Das Gewinner-Produkt ergattert einen der heiß umkämpften Regal-Plätze im REWE-Markt.

Neue Lebensmittel ausprobieren gehört nicht gerade zu den Hobbys der Deutschen. Laut einer Umfrage ziehen mehr als 60% bei ihrem Einkauf vertraute Produkte den Neuen vor – Gewohnheit eben. Man kann es uns auch nicht verübeln. Immerhin wollen wir kein Geld für Dinge ausgeben, die uns am Schluss wieder nicht schmecken. Die Vielfalt an Produkten ist mittlerweile so gewachsen, dass man den Durchblick vergeblich sucht. Dieses neue TV-Format soll uns die Wahl jetzt erleichtern: In der neuen Show "Die leckerste Idee Deutschlands" werden neue Food-Produkte getestet und bewertet. Am 12. September um 20:15 Uhr könnt ihr die Jury beim Schlemmen und Verkosten vor laufender Kamera verfolgen. Das Sieger-Produkt findet ihr schon am nächsten Morgen im REWE-Regal.

Diese Promis verkosten die Food-Neuheiten

Die zehn Food-Start-ups müssen 60 Tester:innen aus verschiedenen Altersgruppen und Lebensbereichen überzeugen. Unter ihnen befinden sich auch prominente Gesichter: Star-Koch Steffen Henssler, die Moderatorinnen Inka Bause und Jana Ina Zarella, Komikerin und Restaurantbesitzerin Mirja Boes und REWE-Markt-Betreiber Holger Stanislawski bewerten die Neuheiten. Welches Produkt schmeckt ihnen am besten und würden sie es auch im Supermarkt kaufen? In fünf Duellen treten jeweils zwei Food-Start-ups gegeneinander an. Im Finale stehen dann die fünf Gewinner zur Abstimmung über den Gesamtsieg.

Kartoffeldönerbratwurst und Minutenbrot?

Eines sind die konkurrierenden Produkte auf jeden Fall: interessant! Während man sich unter der "Kartoffeldönerbratwurst" noch nicht wirklich etwas vorstellen kann, fällt uns beim Stichwort "Minutenbrot" schon etwas Konkreteres ein. Insgesamt gibt es fünf Kategorien: Frühstück, Lunchbreak, Snacks, Dinner und Party. Zwischen Brotaufstrichen und Energie-Riegeln drängt sich auch ein Whiskey-Aperitif und "Chocolate in a Bottle". Wer den Kampf um den Food-Thron, oder besser gesagt das REWE-Regal, wohl gewinnt? Moderator Amiaz Habtu führt uns durch den Abend, der am 12. September um 20:15 Uhr auf VOX beginnt.

Verwendete Quellen: Statista.com