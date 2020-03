"Sturm der Liebe": ARD nimmt Serie aus dem Programm

09.03.2020

ARD streicht "Sturm der Liebe" aus dem Programm

Was passiert am "Fürstenhof"? Die Ereignisse in Bichlheim überschlagen sich, die Spannung spitzt sich zu – und die Zuschauer schauen schon bald wieder in die Röhre. Denn: Die ARD nimmt "Sturm der Liebe" ein weiteres Mal tagelang aus dem Programm! Erst kürzlich hatten die Fans sich geärgert, weil ihre Lieblingssendung nicht lief, sondern stattdessen Wintersport und Karnevalsveranstaltungen übertragen wurden.

Warum nun das "Sturm der Liebe"-Aus auf Zeit? Der Grund ist das anstehende Osterfest: An Karfreitag (10. April) und Ostermontag (13. April) setzt Das Erste mit der Ausstrahlung der Telenovela aus. Fans müssen dann also fünf Tage warten, bis sie erfahren, wie es in Bichlheim weitergeht – aber wir können uns beim familiären Osterfest ja ein bisschen ablenken und noch einmal mit Oma in Erinnerungen an unsere Lieblings-Momente am Fürstenhof schwelgen …

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.

Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr.