Sturm der Liebe: Dreh-Stopp wegen Corona – was machen die Schauspieler?

25.3.2020

Kein Dreh – was machen nun die Darsteller?

Keine Dreharbeiten mehr am Fürstenhof – wegen des Coronavirus hat die Produktion von "Sturm der Liebe" gerade eine Pause eingelegt. Mindestens zwei Wochen lang werden keine neuen Folgen gedreht. Doch keine Sorge: Es sind schon genug Episoden im Kasten, damit wir in den kommenden Wochen unsere Lieblingsserie schauen können.

Doch eine Frage treibt die Fans um: Was machen eigentlich die Schauspieler jetzt in der Zwangspause? Wie viele andere Menschen in Deutschland sind auch die "Sturm der Liebe"-Darsteller unerwartet in diese Situation geraten und haben nun viel Zeit.

Auf dem Instagram-Kanal der Serie verraten nun die Stars, was sie sich für die Drehpause vorgenommen haben und wie sie sich die Zeit vertreiben. So möchte Melanie Wiegmann, die die Natascha spielt, zum Beispiel mehr Sport machen. Neuzugang Christopher Reinhardt (alias Steffen) möchte viel Zocken. Wir sind schon gespannt, was die anderen "Sturm"-Stars so in den nächsten Tagen verraten, wie sie sich die Zeit vertreiben wollen …

24.3.2020

Neues Drama um Nadja

Es geht weiter hoch her bei "Sturm der Liebe"! Nun hat die Produktion Fotos aus den nächsten Wochen veröffentlicht – und die Fans müssen sich plötzlich Sorgen um Nadja machen! Stirbt das Serien-Biest den Serien-Tod?

Wie sehen Nadja auf dem Boden liegen, hinter ihr einen großen Stein – ein dramatischer Anblick. Hierzu heißt es: "Schwer verletzt versucht Nadja (Anna Lena Class, l.) Tim (Florian Frowein, r.) etwas mitzuteilen."

Was ist passiert? Offenbar hat Nadja panisch die Flucht ergriffen, als ihre Machenschaften aufgeflogen sind. Die Szenen sollen Anfang Mai über den Bildschirm flimmern. Und eine bange Frage bleibt: Wird Nadja den heftigen Sturz überleben? Bisher ist das noch nicht sicher …

23.3.2020

Markus Pfeiffer als Elvis

So haben wir Dirk vom Fürstenhof noch nie gesehen: Bei "Sturm der Liebe" ist Dirk gerade noch im Wald schwer verunglückt – da zeigt uns Markus Pfeiffer, der Schauspieler hinter der Rolle, was er noch so drauf hat. Auf Instagram hat Markus nun ein Video gepostet, mit dem er alle überrascht. In dem Clip steht er als Elvis auf der Bühne!

Unter das Video schreibt er, dass er die Fans in diesen aufregenden Corona-Zeiten gerne ein bisschen auf andere Gedanken bringen würde: "Ich hoffe, dieser Throwback schenkt euch ein wenig Ablenkung. Für mich eine unglaublich tolle Erinnerung - und für meinen Freund Ralph und seine Frau hoffentlich auch. Zu ihrer Hochzeit habe ich sie nämlich mit einer kleinen, live gesungenen Elvis-Performance überrascht... "

Die Überraschung und die Abwechslung ist dir geglückt, lieber Markus! Und nun fiebern wir weiter mit Dirk mit und hoffen, dass es gut für ihn ausgeht …

