Sturm der Liebe: Emotionale Erinnerung berührt die Fans

05.02.2020

Eine Reise in die Vergangenheit

Das waren noch Zeiten! Melanie Wiegmanns neues Instagram-Bild lässt Fans in Erinnerungen schwelgen. Zu sehen ist Natascha Schweitzer (gespielt von Melanie Wiegmann) und Michael Niederbühl (gespielt von Erich Altenkopf) in einer alten Musical-Folge. "Das waren noch Zeiten - als der gute Werner Saalfeld den roten Teppich gekehrt hat ... Da stand der Fürstenhof Kopf.", lautet die Bildunterschrift.

Und vor allem eine erinnert sich besonders gut an die Folge – Birte Wentzek. Sie spielte damals Poppy Schweitzer. "Oh ja, ich erinnere mich noch, als das Foto geschossen wurde – ich war dabei. Ihr zwei wart großartig", kommentiert sie unter das Bild. Auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Ihr seht süß aus! Damals wie heute ein schönes Paar!", freut sich ein Follower. Hättet ihr den Fürstenhof und die Darsteller wiedererkannt? Oder habt ihr zufällig schon damals "Sturm der Liebe" geschaut und seid treue Fans der ersten Stunde?

Wir bedanken uns für den kleinen Trip in die Vergangenheit, liebe Melanie.

04.02.2020

So dramatisch wird das Jubiläum von "Sturm der Liebe"

Schnapszahl-Jubiläum bei "Sturm der Liebe": Demnächst steht die 3333. Folge an – und das ausgerechnet am 3.3.! Bei so vielen Dreien wird natürlich ordentlich gefeiert – und die Fans können sich auf eine dramatische Folge einstellen, die einige Überraschungen parat hat. Einen ersten Einblick geben die Bilder und die Vorschau, die das Erste nun veröffentlicht hat.

Auf einem Promo-Bild ist zu sehen, was uns im Jubiläum erwartet: Ein echter Sturm beim "Sturm der Liebe": Bichlheim wird von einem Schneesturm heimgesucht und von der Außenwelt abgeschnitten! Eine dramatische Situation, in der sich weitere Tragödien entwickeln – so setzen bei Eva die Wehen ein, während ihr Robert noch draußen im Sturm unterwegs ist. Wird er es rechtzeitig zum Fürstenhof schaffen? Wird Eva ein gesundes Kind zur Welt bringen? Und wie gefährlich wird der Schneesturm wirklich? Antworten bekommen wir dann im März bei der großen Jubiläumsfolge!

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.

Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr.

Verwendete Quellen: Instagram