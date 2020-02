Sturm der Liebe: Erbitterter Krieg um den Fürstenhof

18.02.2020

Erbitterter Krieg um den Fürstenhof

Wer hat künftig das Sagen im Luxus-Hotel "Fürstenhof"? Fans von "Sturm der Liebe" wissen, dass die Anteile des Schlosses heiß begehrt sind und immer wieder Mittelpunkt von Machtkämpfen und Intrigen werden. Nun steht offenbar ein erneuter Krieg um die Anteile bevor!

Was passiert demnächst bei "Sturm der Liebe"? In den Folgen, die Ende März/Anfang April ausgestrahlt werden, erfährt Tim, dass die Vereinbarung, dass Nadja seine Anteile verwaltet, offenbar gebrochen wird und Christoph sich um die "Fürstenhof"-Anteile kümmert. Das Problem: Tim ist noch immer als Boris getarnt und kann deswegen nicht den offiziellen Weg gehen. Also heckt er einen Plan aus, wie er sein Stück vom Kuchen wiederbekommen kann. Wird er einen Weg finden, Nadja die Anteile abzuluchsen?

17.02.2020

Tote Romy spukt in Bichlheim

Sie ist wieder da: Nach ihrem dramatischen Serientod bei "Sturm der Liebe" gibt es ein Wiedersehen mit Romy!

Da kommen bei den Fans ganz viele Emotionen hoch: Romy spielt wieder eine große Rolle in Bichlheim und sorgt für Tränen bei den Zuschauern. Zum Einen wird ihre Mörderin Annabelle von Visionen von Romy heimgesucht – aber auch ihr lieber Paul (Sandro Kirtzel) wird Romy schon in Kürze wieder begegnen.

Dass Schauspielerin Desirée von Delft nach ihrem Ausstieg noch einmal für "Sturm der Liebe" vor der Kamera stand, begeistert die Fans – schließlich hat ihr dramatischer Tod im letzten Jahr sie heftig geschockt. Und auch ein kurzes Video auf dem Instagram-Kanal von SDL bewegt die Fans:

In den Kommentaren schreibt ein Fan: "Ich hatte noch nie so viel Herzschmerz wie mit der Story von Romy und Paul. Romy könnte wirklich zurückkommen, egal wie." Jemand anders meint: "Ich schaue auch schon lange SDL und finde, es ist mit eine der schlimmsten Storys um Romys Tod! Muss bei Paul jedes Mal mitweinen, weil es so traurig ist."

Das Wiedersehen mit Romy weckt offenbar große Gefühle bei den Zuschauern – und auch hier zeigt sich wieder: Niemals geht man so ganz …

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im "Ersten".

Am 26. September 2005 wurde sie das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.