Sturm der Liebe: Muss Paul nun wieder Abschied nehmen?

17.03.2020

Der nächste Abschied am Fürstenhof

Für Paul (Sandro Kirtzel) soll es einfach nicht ruhiger werden. Gerade erst wurde Annabelle unter anderem für den Mord an seiner geliebten Frau Romy zu lebenslanger Haft verurteilt. Heimlich hegt er ganz leise Gefühle für seine Schwägerin Lucy, die aber nun Bela liebt - und jetzt muss er sich womöglich von seiner Tochter Luna trennen.

Dabei ist Paul zunächst überglücklich, dass seine Tochter wieder Zeit bei ihm verbringt. Doch sie ist unruhig und weint ununterbrochen - nur Jessicas Stimme kann Luna beruhigen. Schweren Herzens muss er sich eingestehen, dass seine Tochter vielleicht doch besser bei Jessica aufgehoben ist und bringt sie zu ihr ...

16.03.2020

Große Sorge: Verliert Nadja ihr Baby?

Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" sind Leid und Dramen gewohnt – doch dieses Bild macht uns wirklich Sorgen: Was geschieht mit Nadjas Baby?

Wir sehen Serien-Biest Nadja (gespielt von Anna Lena Class), die sich vor Schmerzen zusammenkrümmt, in letzter Kraft hält sie sich an einer Kommode fest, aus ihrem Blick spricht die pure Verzweiflung. Was passiert mit ihr?

Die bange Frage: Deutet sich bei Nadja eine Fehlgeburt an? Verliert sie wirklich ihr Baby? Das Bild stammt aus einer Episode, die Anfang April ausgestrahlt werden soll – noch müssen sich die Fans also ein bisschen gedulden, bis sie wissen, was geschieht und wie es für Nadja weitergeht.

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.

Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr.

Verwendete Quelle: ARD