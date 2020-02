Sturm der Liebe: Mysteriöse Neuzugänge mischen Fürstenhof auf

Bei "Sturm der Liebe" hat schon so mancher Neuzugang für Wirbel gesorgt. Wir erinnern uns an Anna Lena Class, die dem aktuellen Traumpaar in der Rolle der "Nadja Holler" das Leben schwer macht, und Markus Pfeiffer, der als Dirk Baumgartner seine Frau Linda (Julia Grimpe) zwar betrogen hat, sie aber dennoch nicht gehen lassen will. Jetzt könnte es wieder Spannungen am Fürstenhof geben.

"Sturm der Liebe": Wer sind die beiden Neuen?

Wie das Erste heute bekannt gab, werden zwei neue Gesichter zum Cast dazu stoßen. Christopher Reinhardt wird als Steffen Baumgartner auf dem Bildschirm zu sehen sein. Er dürfte vor allem bei seiner Serien-Mama Linda für große Wiedersehensfreude sorgen. Kompliziert scheint es hingegen mit seinem Vater Dirk zu werden, das Verhältnis der beiden ist zerrüttet. Auch in der Liebe könnte es schwierig werden. Franzi (Léa Wegmann) hat es ihm angetan, doch ist die nach der Liebespleite mit Tim (Florian Frowein) überhaupt bereit für eine neue Beziehung?

Der zweite Neuzugang ist Viola Wedekind. Als Ariane Kalenberg hat sie eine wichtige Rolle: Sie wird zu Christoph Saalfelds Lebensretterin, als er plötzlich beinahe von einem Auto angefahren wird. Eine brenzlige Situation, die gerade noch rechtzeitig entschärft wird. Und Christoph ist nicht nur dankbar, sondern scheint auch völlig fasziniert von der unbekannten Schönheit. Stürzen die beiden direkt in ein neues Liebes-Chaos?

Christopher Reinhardt wird ab Folge 3345 (Sendetermin: 23. März 2020) als Steffen in der beliebten Telenovela zu sehen sein, Viola Wedekind taucht in Folge 3350 (Sendetermin: 30. März 2020) als Ariane am Fürstenhof auf.

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im "Ersten".

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.