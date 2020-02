Sturm der Liebe: Neues Foto von Jennifer Siemann sorgt für Kritik – und ein Echo

Am Fürstenhof ganz schlicht, im wahren Leben sinnlich: Bei "Sturm der Liebe" trägt Jennifer Siemann berufsbedingt Kleidchen und Schürze (seit Juli spielt sie das Zimmermädchen Lucy Ehrlinger). Privat kann die Schauspielerin auch ganz anders.

Betont sexy zeigt sich die 29-Jährige derzeit auf ihrem Instagram-Profil in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme. Sinnlich liegt Jennifer Siemann in verführerischen Dessous auf dem Bett. Doch auch ihr aktueller Post ist wunderschön – lässt jedoch Raum für Diskussionen!

Jennifer Siemann zeigt sich hochgeschlossen und ganz nah. Bestimmend schaut sie in die Kamera.

Die Portraitaufnahme kommt bei der Mehrheit der User gut an. Doch gleich der erste Kommentar ist ein Angriff gegen die Schauspielerin. "So eine wunderschöne Frau, aber die Augenbrauen", kritisiert ein Fan, dem der Look offenbar nicht so gut gefällt.

Schnell bekommt der "Sturm der Liebe"-Star Rückendeckung. "Da spricht nur der Neid! Solche Menschen möchten andere schlecht machen (auch mit nur einer Kleinigkeit), damit sie sich besser fühlen", kommentiert ein Fan.

Und was sagt die Lucy-Darstellerin dazu? Auch die 29-Jährige selbst bezieht Stellung. "Bevor du etwas schreibst, würde ich mich immer fragen: 'Wie würde ich mich fühlen, wenn ich das über mich lesen würde?" Und wenn es was Äußeres ist, dann sollte dem eh nicht so eine Bedeutung gegeben werden", findet die Schauspielerin passende Worte.

Toller Konter, liebe Jennifer – wir feiern, dass du zu dir und deinem Look stehst und dich nicht verbiegen lässt! 💪🏼

