Sturm der Liebe: Rätsel gelöst – ER ist der Tote in der Urne

06.03.2020

Rätsel um Urne am Fürstenhof gelöst

Das gruselige Rätsel um den Toten vom Fürstenhof ist geklärt – endlich wissen wir, wer in der Urne steckt, die plötzlich in Bichlheim aufgetaucht ist!

SPOILER-Hinweis! Wenn du nicht wissen möchtest, wer der Tote ist, lies am besten nicht weiter! Wir enthüllen gleich, wessen Asche in der Urne ist.

Zuerst aufgetaucht war die Urne im Kleiderschrank von Serien-Neuzugang Ariane (ab Ende März dabei, gespielt von Viola Wedekind). Später sehen wir die Urne ausgerechnet bei den Sonnbichlers wieder – als Folge einer folgenschweren Verwechselung. Mittlerweile ist durch die Programmvorschau klar: In der Urne ist die Asche des verstorbenen Ex-Ehemanns von Ariane. Sie möchte Abschied nehmen und ihn zu seiner letzten Ruhe führen. Doch dafür braucht sie Beistand – und in dieser schweren Situation steht ihr Christoph (Dieter Bach) bei. Tröstet er sie über den Verlust hinweg und kommen sich die beiden daraufhin näher …? Zu sehen sind die Szenen rund um die Beisetzung von Arianes Ex-Mann Ende April bei "Sturm der Liebe". Wir freuen uns schon drauf!

05.03.2020

Neue Liebe für Uta Kargel?

Einige Schauspieler finden ihre große Liebe in ihrem Filmkollegen beziehungsweise ihrer Filmkollegin und verlieben sich ganz ungeniert am Set. Kein Wunder, mit den Darstellern einer Telenovela verbringt man mehr Zeit als mit seiner eigenen Familie. Auch bei "Sturm der Liebe" ist die Crew zusammengewachsen. Vielmehr als Familie. Oder doch nicht? Sprühen etwa hinter den Kulissen die Funken?

Könnte man denken, wenn man sich jetzt die aktuelle Story von Uta Kargel (spielt die Eva Saalfeld) auf Instagram anschaut. Auf einem intimen Schnappschuss liegt die 38-Jährige zusammen mit Erich Altenkopf, 50, (spielt Dr. Michael Niederbühl) auf dem Bett. Zwischen den beiden lugt der kleine Kopf eines Babys hervor. Dazu schreibt die Eva Saalfeld Darstellerin: "Me, he, baby". Ihren Post beschriftet sie außerdem mit der Aussage: "Ich liebe Erich Altenkopf".

Na nu, haben wir da etwa was verpasst? Vermutlich sind die beiden am Set dicke Freunde geworden - und sich einfach überaus sympathisch.

Neues Rätselraten um Urne am Fürstenhof

Warum haben Alfons und Hildegard plötzlich eine Urne zu Hause? Das mysteriöse Rätselraten um eine Leiche am Fürstenhof geht weiter! Wir erinnern uns: In einem Kleiderschrank eines Hotelzimmers wird demnächst eine Urne gefunden – und niemand weiß, wer der oder die Tote ist! Neue Aufnahmen vom "Sturm der Liebe"-Set zeigen nun Alfons und Hildegard Sonnbichler, die guten Seelen von Bichlheim, mit der Urne. Plötzlich zieht Alfons die sterblichen Überreste aus seinem Rucksack!

Was haben die beiden mit der Leiche zu tun? Wissen sie, wessen Asche in der Urne ist? Warum hatte Alfons die Urne im Rucksack? Oder sind die beiden genauso überrascht, wie sie auf diesem neuen Foto aussehen? Bis wir die Szenen im TV sehen, müssen wir uns noch etwas gedulden – Mitte April soll das Rätsel um die Urne eine Rolle bei SDL spielen. Wir sind gespannt …

04.03.2020

Intimes Badewannen-Foto

So haben wir sie bei "Sturm der Liebe" nie gesehen: Als brave Denise Saalfeld spielte sich Helen Barke bei SDL in die Herzen der Zuschauer. Doch im vergangenen Jahr war Schluss: Im November heiratete ihre Rolle ihren Traummann Joshua (Julian Schneider, 29) und verließ den Fürstenhof und die Serie.

Doch ihre Fans können aufatmen: Von der Bildfläche verschwunden ist die 24-Jährige nicht! Kaum aus der Telenovela ausgeschieden, überrascht Helen Barke nämlich mit einer neuen Rolle. Und darin zeigte sich die junge Frau von einer anderen Seite – und ganz schön intim.

Auf Instagram hat der Ex-"Sturm der Liebe"-Star nämlich ein Foto von sich in der Badewanne geteilt! Bei dem Schnappschuss handelt es sich um eine Szene aus einem Theaterstück. Dazu schreibt die 24-Jährige: " 'Jill' is born, 'Schmetterlinge sind frei', unter der Regie von Irene Christ, läuft noch bis 11.4 im Schlossparktheater. Wir freuen uns auf euch!"

Die Fans von Helen Barke sind begeistert von Helens neuem Engagement. "Freu mich so auf Samstag", "Das Theater am Freitag war mega schön und du hast deine Rolle voll gut gespielt!" und "I love you" ist in den Kommentaren zu lesen.

Sturm der Liebe: Spezial-Video für die Fans

Was für ein tolles Geschenk nach dem spektakulären Jubiläum: Nach der Ausstrahlung der 3333. Folge haben die Macher von "Sturm der Liebe" ein siebenminütiges Video veröffentlicht, in dem sie uns hinter die Kulissen schauen lassen. Wie wurden die spektakulären Szenen gedreht, wie ließen die Macher einen echten Schneesturm im Jubiläum wüten?

Antworten auf diese Fragen und jede Menge Einblicke, die wir sonst nicht bekommen, gibt's in diesem neuen Video – ein tolles Geschenk für alle Fans:

03.03.2020

Drama bei der Geburt

Es ist so weit: Am heutigen Dienstag steht bei "Sturm der Liebe" das große Jubiläum an. Pünktlich zum 3.3. wird die 3333. Folge ausgestrahlt – und die hat es in sich! Nicht nur, dass ein heftiger Schneesturm Bichlheim heimsucht – bei der hochschwangeren Eva geht auch noch die Geburt los!

Eine Geburt, mitten im Schneesturm? Kein Wunder, dass das dramatisch wird! Denn wie soll Eva ins Krankenhaus kommen, wenn Bichlheim durch die Wetterextreme von der Außenwelt abgeschnitten wird? Doch das Baby möchte das Licht der Welt erblicken – es hilft nichts! Und dann ist klar: Nun müssen die Freunde zu Geburtshelfern werden und Eva unterstützen, wo sie können!

Wie dramatisch die Geburt und die Jubiläumsfolge wird, erfahren die Fans am heutigen Dienstag um 15:10 Uhr im Ersten.

02.03.2020

Neues Foto von "Annabelle" verwirrt die Fans

Gerade erst hat "Sturm der Liebe"-Biest Annabelle (gespielt von Jenny Löffler) den dramatischen Höhepunkt ihrer Entführung mit Ach und Krach überlebt, da sehen ihre Fans sie so, wie sie sie noch nie gesehen haben – und dieses Bild ändert wirklich alles! Auf einem neuen Foto, das am Wochenende auf dem SDL-Instagram-Kanal veröffentlicht worden ist, sehen wir Annabelle und Paul Wange an Wange, inniglich und nahezu freundschaftlich vereint. Was ist denn da passiert?

Die Auflösung: Der Schnappschuss ist natürlich keine Szene aus der Serie, sondern zeigt die Schauspieler Jenny Löffler und Sandro Kirtzel, die nach dem anstrengenden Dreh miteinander in den Feierabend starten. Im wahren Leben verstehen sich die Darsteller von "Annabelle" und "Paul" natürlich gut, die beiden sind Kollegen, die vertrauensvoll miteinander umgehen. Und an unserer überraschten Reaktion auf dieses Bild erkennen wir einmal mehr, wie gut sie ihren Job machen …

Neues Projekt von Romy und Paul

Ihre Liebe endete tragisch. Nach einem Giftanschlag starb Romy (Désirée von Delft) nach der Hochzeit in den Armen ihres Mannes (Sandro Kirtzel). Aktuell kämpft der in der TV-Serie um sein eigenes Leben. Doch Romy kann ihn in letzter Sekunde vor dem Kältetod bewahren.

Auch wenn das einstige Traumpaar bei "Sturm der Liebe" nicht vereint wurde, privat haben Désirée von Delft und Sandro Kirtzel zueinander gefunden. Für ein gemeinsames Koch-Event kommt das Paar wieder zusammen.

Ihre Geschäftsidee: vegan kochen mit den Fans. Am 19. April können "Sturm der Liebe"-Anhänger fünf Stunden lang mit ihren Lieblingsstars kochen, essen und sich austauschen. Ort der Veranstaltung: die vegane Kochschule "Pink Elephant Cooking" in Grünwald/ München.

Auf Instagram kündigen die beiden das Event mit einem gemeinsamen Post an. "Hand in Hand kreieren wir mit Euch und zwei Pionieren der veganen Küche ein 3 Gänge Menü mit kleinem Gruß aus der Küche ... Lasst Euch verzaubern von den Geschmäckern Asiens, dem frischen Ingwer, der scharfen Chili, dem lieblichen Zitronengras, der Würze des Korianders, dem betörenden Duft von Zimt und der Wärme des Kardamon." Wie heißt es noch so schön? Liebe geht durch den Magen!

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.