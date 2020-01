Sturm der Liebe: Romy kommt zurück! Kann sie Paul retten?

Ja, ihr habt richtig gelesen. Désirée von Delft wird in der Rolle von Romy zurückkehren. Schon Mitte Februar wird sie als Teil einer Erinnerung zu sehen sein. Doch die Fans können sich noch mehr freuen, denn dabei belassen es die "Sturm der Liebe" – Macher nicht. In der 3330. Folge, die am 27. Februar ausgestrahlt wird, hat die verstorbene Romy noch mal ihren ganz eigenen Auftritt – und zwar als Geist. Was steckt nur dahinter?

Spannung pur!

Wir sind geschockt, denn der Grund ihrer Erscheinung als Geist hat einen traurigen Anlass – Witwer Paul schwebt in Lebensgefahr. Laut dem TV-Sender "das Erste" läuft Paul nämlich in Minusgraden zu der Wiese, auf der Romy und er geheiratet haben. Völlig verzweifelt und in unendlicher Trauer, dass ihm Annabelle (gespielt von Jenny Löffler) die Liebe seines Lebens genommen hat. Doch es kommt noch schlimmer!

Paul bricht auf der Wiese zusammen, driftet ins Jenseits ab – und plötzlich erscheint ihm Romy. Auch später im Krankenhaus (er ist anscheinend noch nicht über den Berg) kommt Romy als Geist und übermittelt ihm eine wichtige Botschaft. Jetzt einmal bitte die Taschentücher bereithalten! Romy sagt ihm, er solle glücklich werden! Das ist doch ein klares Zeichen, dass er es schaffen und wieder zu sich kommen wird, oder? Und noch besser: Mit Romys Segen kann er nun mit ihrer Schwester Lucy zusammenkommen.

Ob das passieren wird, können wir noch nicht verraten. Aber wir sind uns sicher, unsere Emotionen werden verrückt spielen. Es bleibt spannend!

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September. 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.

Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr.

Verwendete Quellen: Das Erste