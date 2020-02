Sturm der Liebe: So dramatisch wird das Jubiläum

04.02.2020

So dramatisch wird das Jubiläum von "Sturm der Liebe"

Schnapszahl-Jubiläum bei "Sturm der Liebe": Demnächst steht die 3333. Folge an – und das ausgerechnet am 3.3.! Bei so vielen Dreien wird natürlich ordentlich gefeiert – und die Fans können sich auf eine dramatische Folge einstellen, die einige Überraschungen parat hat. Einen ersten Einblick geben die Bilder und die Vorschau, die das Erste nun veröffentlicht hat.

Auf einem Promo-Bild ist zu sehen, was uns im Jubiläum erwartet: Ein echter Sturm beim "Sturm der Liebe": Bichlheim wird von einem Schneesturm heimgesucht und von der Außenwelt abgeschnitten! Eine dramatische Situation, in der sich weitere Tragödien entwickeln – so setzen bei Eva die Wehen ein, während ihr Robert noch draußen im Sturm unterwegs ist. Wird er es rechtzeitig zum Fürstenhof schaffen? Wird Eva ein gesundes Kind zur Welt bringen? Und wie gefährlich wird der Schneesturm wirklich? Antworten bekommen wir dann im März bei der großen Jubiläumsfolge!

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.