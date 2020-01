Sturm der Liebe: Steigt SIE jetzt aus der Serie aus?

31.01.2020

Sturm der Liebe: Steigt Annabelle aus?

Wir sehen Annabelle (Jenny Löffler) auf der Anklagebank: Wandert sie nun in den Knast? Die große Sorge der Fans: Annabelle könnte bei einer Verurteilung aus der Serie aussteigen!

Zu sehen gibt's den Prozess gegen Annabelle erst im März. Aber wir erinnern uns: Sie wollte auf dem Dorffest ihre Schwester Denise vergiften, tötete aber aus Versehen Romy. Nun steht das Gerichtsverfahren gegen Annabelle an. Mit unklarem Ausgang – es könnte also sein, dass die Fans sich schon bald von Annabelle verabschieden müssen …

29.01.2020

Sturm der Liebe: Das Erste ändert das Programm

Bei den Fans von "Sturm der Liebe" macht sich Enttäuschung breit: Das Erste nimmt die beliebte Serie demnächst wieder tagelang aus dem Programm! Mitte Februar müssen die Zuschauer auf Neuigkeiten vom Fürstenhof verzichten – der Grund dafür sind Sport und Karneval.

Wann fällt "Sturm der Liebe" aus? Konkret geht es um die Tage zwischen Mittwoch, 19. Februar, und Montag, 24. Februar: Vier Wochentage in Folge wird keine neue Folge gezeigt. Statt dessen überträgt Das Erste am Mittwoch und Donnerstag die Biathlon-WM, am Freitag Skispringen und am Montag die Rosenmontagszüge aus Düsseldorf und Köln. Am Dienstag, dem 25. Februar gibt es dann endlich wieder Neues vom Fürstenhof …

28.01.2020

Sturm der Liebe: Christoph und Dirk in Gefahr

Drama bei "Sturm der Liebe": Gerade erst hat Dirk seinen alten Freund Christoph vor einem fatalen Fehler bewahrt, da geraten die beiden in einen bitteren Streit – und in echte Gefahr! Plötzlich finden sich die beiden eingeschlossen im Keller der verlassenen Villa wieder. Eine ausweglose Situation?

Kann Christoph rechtzeitig gerettet werden? Wer steckt dahinter, dass die beiden überhaupt im Keller gelandet sind? Und hat vielleicht Annabelle ihre Finger im Spiel? Antworten gibt's heute und am Mittwoch (29. Januar, 15.10 Uhr) bei "Sturm der Liebe" im Ersten.

27.01.2020

Wiedersehen mit Denise, Joshua und Co

Da seid ihr ja wieder: Auf einem Foto, dass "Sturm der Liebe"-Schauspielerin Jenny Löffler (alias Annabelle Sullivan) jetzt bei Instagram gepostet hat, sind zahlreiche Ex-Darsteller der beliebten Serie zu sehen!

Unter das Bild schreibt Jenny "Liebe Crew | Crew Liebe" – klingt ganz so, als vermisse sie die Dreharbeiten mit den ausgestiegenen Kollegen. Und die SDL-Fans können sich über einen tollen Schnappschuss freuen.

Auf dem Bild sind unter Anderem Denise und Joshua zu sehen, das Traumpaar der 15. Staffel (gespielt von Helen Barke und Julian Schneider). Die beiden haben den Fürstenhof inzwischen längst verlassen, nachdem Denise dem Tod nur knapp entkommen ist.

Auch Henry (Patrick Dollmann) ist auf dem Foto von Jenny Löffler zu sehen, obwohl der Tierarzt die Serie auch schon verlassen hat: Anfang des Jahres hat Henry seine Jessica geheiratet und das Serienuniversum verlassen.

Die Fans freuen sich über das tolle Foto, das Jenny Löffler gepostet hat: Unter dem Bild sind zahlreiche glückliche Kommentare zu lesen. Sogar der offizielle SDL-Account hat drei Herzen geschickt und Fan Gabi spricht wohl allen aus dem Herzen, wenn sie schreibt: "Die besten vereint auf einem Foto!"

