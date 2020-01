Sturm der Liebe: Todesursache von Ferdinand Schmidt-Modrow bekannt

Aus diesem tragischen Grund ist er gestorben

Große Trauer um den "Sturm der Liebe"- Star. Ferdinand Schmidt-Modrow soll an einer nicht erkannten Vorerkrankung gestorben sein. Anfang Januar wollte sich der Schauspieler eine Auszeit gönnen und reiste privat nach Wangerooge – dort erkrankte der 34-Jährige plötzlich. Laut einem Bericht der "Münchner Abendzeitung" sei er mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Bremerhaven gebracht worden sein. Schon während des Flugs sei er kollabiert, worauf er im Krankenhaus in ein Koma versetzt wurde.

Kurze Zeit später soll Ferdinand verstorben sein. Ein enger Freund des Schauspielers gab gegenüber der „Münchner Abendzeitung“ bekannt, dass der Grund letztendlich ein Riss in der Speiseröhre war. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Große Trauer um Serienstar

Kollegen, Freunde und Fans sind fassungslos, dass Ferdinand so unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. "Mit seinem Facettenreichtum, seiner Sensibilität und seiner Energie hat er sich seine Rollen erobert und war auch menschlich ein Geschenk. Wir werden ihn in der großen Familie des Bayerischen Rundfunks furchtbar vermissen.", teilte das Team von "Dahoam is Dahoam" am Freitag mit.

Und auch Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, reagierte mit großer Trauer: "Ich bin tief berührt von Ferdinand Schmidt-Modrows Tod. Er war ein unglaubliches Ausnahmetalent und ein bayerischer Schauspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann: ein wunderbarer Komödiant, aber auch im dramatischen Fach zu Hause."

Ferdinand Schmidt-Madrow – Daten und Fakten

Ferdinand Schmidt-Madrow ist deutscher Schauspieler.

Bei „Sturm der Liebe“ spielte er 2016 in sieben Folgen Bertram „Berti“, den Cousin von Sebastian Wagner (Kai Albrecht) und Julia Stahl (Jennifer Newrkla).

Seit 2017 spielte er Pfarrer Simon Brandl in der BR-Serie „Dahoam is Dahoam“.

Ferdinand Schmidt-Madrow wurde am 30. April 1985 geboren und verstarb am 15. Januar 2020.

