Sturm der Liebe: Tolles Geschenk für alle Fans!

04.03.2020

Sturm der Liebe: Spezial-Video für die Fans

Was für ein tolles Geschenk nach dem spektakulären Jubiläum: Nach der Ausstrahlung der 3333. Folge haben die Macher von "Sturm der Liebe" ein siebenminütiges Video veröffentlicht, in dem sie uns hinter die Kulissen schauen lassen. Wie wurden die spektakulären Szenen gedreht, wie ließen die Macher einen echten Schneesturm im Jubiläum wüten?

Antworten auf diese Fragen und jede Menge Einblicke, die wir sonst nicht bekommen, gibt's in diesem neuen Video – ein tolles Geschenk für alle Fans:

03.03.2020

Drama bei der Geburt

Es ist so weit: Am heutigen Dienstag steht bei "Sturm der Liebe" das große Jubiläum an. Pünktlich zum 3.3. wird die 3333. Folge ausgestrahlt – und die hat es in sich! Nicht nur, dass ein heftiger Schneesturm Bichlheim heimsucht – bei der hochschwangeren Eva geht auch noch die Geburt los!

Eine Geburt, mitten im Schneesturm? Kein Wunder, dass das dramatisch wird! Denn wie soll Eva ins Krankenhaus kommen, wenn Bichlheim durch die Wetterextreme von der Außenwelt abgeschnitten wird? Doch das Baby möchte das Licht der Welt erblicken – es hilft nichts! Und dann ist klar: Nun müssen die Freunde zu Geburtshelfern werden und Eva unterstützen, wo sie können!

Wie dramatisch die Geburt und die Jubiläumsfolge wird, erfahren die Fans am heutigen Dienstag um 15:10 Uhr im Ersten.

02.03.2020

Neues Foto von "Annabelle" verwirrt die Fans

Gerade erst hat "Sturm der Liebe"-Biest Annabelle (gespielt von Jenny Löffler) den dramatischen Höhepunkt ihrer Entführung mit Ach und Krach überlebt, da sehen ihre Fans sie so, wie sie sie noch nie gesehen haben – und dieses Bild ändert wirklich alles! Auf einem neuen Foto, das am Wochenende auf dem SDL-Instagram-Kanal veröffentlicht worden ist, sehen wir Annabelle und Paul Wange an Wange, inniglich und nahezu freundschaftlich vereint. Was ist denn da passiert?

Die Auflösung: Der Schnappschuss ist natürlich keine Szene aus der Serie, sondern zeigt die Schauspieler Jenny Löffler und Sandro Kirtzel, die nach dem anstrengenden Dreh miteinander in den Feierabend starten. Im wahren Leben verstehen sich die Darsteller von "Annabelle" und "Paul" natürlich gut, die beiden sind Kollegen, die vertrauensvoll miteinander umgehen. Und an unserer überraschten Reaktion auf dieses Bild erkennen wir einmal mehr, wie gut sie ihren Job machen …

Neues Projekt von Romy und Paul

Ihre Liebe endete tragisch. Nach einem Giftanschlag starb Romy (Désirée von Delft) nach der Hochzeit in den Armen ihres Mannes (Sandro Kirtzel). Aktuell kämpft der in der TV-Serie um sein eigenes Leben. Doch Romy kann ihn in letzter Sekunde vor dem Kältetod bewahren.

Auch wenn das einstige Traumpaar bei "Sturm der Liebe" nicht vereint wurde, privat haben Désirée von Delft und Sandro Kirtzel zueinander gefunden. Für ein gemeinsames Koch-Event kommt das Paar wieder zusammen.

Ihre Geschäftsidee: vegan kochen mit den Fans. Am 19. April können "Sturm der Liebe"-Anhänger fünf Stunden lang mit ihren Lieblingsstars kochen, essen und sich austauschen. Ort der Veranstaltung: die vegane Kochschule "Pink Elephant Cooking" in Grünwald/ München.

Auf Instagram kündigen die beiden das Event mit einem gemeinsamen Post an. "Hand in Hand kreieren wir mit Euch und zwei Pionieren der veganen Küche ein 3 Gänge Menü mit kleinem Gruß aus der Küche ... Lasst Euch verzaubern von den Geschmäckern Asiens, dem frischen Ingwer, der scharfen Chili, dem lieblichen Zitronengras, der Würze des Korianders, dem betörenden Duft von Zimt und der Wärme des Kardamon." Wie heißt es noch so schön? Liebe geht durch den Magen!

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.