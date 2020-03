Sturm der Liebe: Endet diese heiße Nacht in einem Desaster?

10.03.2020

Kühles Ende einer heißen Nacht?

Da kommen sich aber zwei ganz nahe: Dass Ariane (ab Ende März neu dabei) für Christoph interessant ist, wussten "Sturm der Liebe"-Fans ja schon. Wenn wir uns aber die Bilder der kommenden Wochen anschauen, sehen wir, dass die beiden doch tatsächlich eine heiße Nacht miteinander verbringen. Die zwei sind sich sehr nahe – werden sie nun das neue Traumpaar der Serie?

Es scheint nicht so! Denn nur eine Folge später scheinen die beiden schon vor dem endgültigen Abschied zu stehen. In der ARD-Zusammenfassung steht: "Christophs Versuche, Ariane zum Bleiben zu überreden, haben nicht gefruchtet. Während Ariane dennoch gerne in Kontakt mit Christoph bleiben würde, macht er ihr kühl klar, dass er ihren Abschied zwar bedauert, aber dass er einen klaren Schnitt haben möchte. Mit so einer Reaktion hat Ariane nicht gerechnet … "

Werden die Zuschauer (und Christoph) Ariane also schon nach wenigen Wochen nicht mehr wiedersehen? Die Antwort gibt's Ende April bei "Sturm der Liebe".

09.03.2020

Steigt sie nach acht Jahren nun aus?

Müssen wir schon wieder Abschied nehmen? Wenn Serienlieblinge unsere Lieblings-Soaps verlassen, ist das für echte Fans ein kleiner Weltuntergang.

Bei "Sturm der Liebe" gab es in letzter Zeit bereits so einige Verluste. Desirée von Delft (spielte Romy) starb auf dramatische Art den Serientod (und kam kürzlich als Geist noch einmal nach Bichlheim). Erst im Januar mussten sich die Zuschauer dann von zwei weiteren beliebten Gesichtern verabschieden: Patrick Dollmann (spielte Henry) und Isabel Ege (spielte Jessica). Man könnte meinen, das reiche nun langsam, aber: Jetzt könnte ein weiterer Ausstieg kurz bevorstehen – und das nach acht Jahren!

Natascha-Darstellerin Melanie Wiegmann könnte die nächste sein! Schon lange kriselt es bei Natascha und Michael (Erich Altenkopf). Jetzt ziehen weitere dunkle Wolken am Beziehungshimmel der beiden auf. Natascha kommt mit der Tablettensucht ihres Mann einfach nicht mehr klar, es kommt zum Streit, er bittet sie, auszuziehen! War's das mit einer gemeinsamen Zukunft – und mit Natascha in Bichlheim?

Es sieht alles danach aus! Ihre Ehe steht endgültig vor dem Ende. Michael ist am Boden zerstört und Natascha veranstaltet eine große Abschiedsparty am Fürstenhof. Auf Bildern sehen wir, wie alle am Fürstenhof noch einmal zusammenkommen und sich von Natascha verabschieden. Wird sie Bichlheim wirklich verlassen? Ob Melanie Wiegmann dann ihren letzten Auftritt haben wird, erfahren wir Ende April bei "Sturm der Liebe“.

ARD streicht "Sturm der Liebe" aus dem Programm

Was passiert am "Fürstenhof"? Die Ereignisse in Bichlheim überschlagen sich, die Spannung spitzt sich zu – und die Zuschauer schauen schon bald wieder in die Röhre. Denn: Die ARD nimmt "Sturm der Liebe" ein weiteres Mal tagelang aus dem Programm! Erst kürzlich hatten die Fans sich geärgert, weil ihre Lieblingssendung nicht lief, sondern stattdessen Wintersport und Karnevalsveranstaltungen übertragen wurden.

Warum nun das "Sturm der Liebe"-Aus auf Zeit? Der Grund ist das anstehende Osterfest: An Karfreitag (10. April) und Ostermontag (13. April) setzt Das Erste mit der Ausstrahlung der Telenovela aus. Fans müssen dann also fünf Tage warten, bis sie erfahren, wie es in Bichlheim weitergeht – aber wir können uns beim familiären Osterfest ja ein bisschen ablenken und noch einmal mit Oma in Erinnerungen an unsere Lieblings-Momente am Fürstenhof schwelgen …

Sturm der Liebe – Daten und Fakten

Sturm der Liebe ist eine deutsche Liebes-Telenovela im „Ersten“.

Am 26. September 2005 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Christin Balogh, Melanie Wiegmann und Dirk Galuba mit.

Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr.