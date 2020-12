In GLOSSIP – dem GALA Beauty-Podcast – entführen wir Sie in eine noch schönere Welt. In unserer neuen Folge verrät uns Sylvie Meis ihr Geheimnis für einen tollen Körper.

Sylvie Meis, 42, designt nicht nur Unterwäsche, sie steht auch selbst für ihre Dessous-Kampagnen vor der Kamera. Kein Wunder, schließlich hat die Unternehmerin einen tollen, durchtrainierten Körper – für den sie aber auch viel tun muss.

Sylvie Meis: "Sportlich, aber nicht zu muskulös. Schlank, aber nicht zu dünn"

"Mit 42 bin ich besser in Shape als mit Anfang 20", sagt Sylvie Meis in einer neuen Folge GLOSSIP. Doch bis die Unternehmerin ihren Erfolgsweg gefunden hat, dauert es einige Jahre. Heute fühlt sie sich pudelwohl, sie hat ihr Ziel zu 100 Prozent erreicht: "Sportlich, aber nicht zu muskulös. Schlank, aber nicht zu dünn. Und ich kann meine Schokoladen-Momente mit Netflix auf der Couch genießen", erklärt Meis. Denn: Sie entscheidet bewusst, was sie isst und was nicht, sie verbietet sich nichts. "Von Frustration wird kein Mensch hübscher", so Meis.

Sylvie Meis: Ihre Sport- und Ernährungstipps

"Ich mache immer mindestens vier Mal die Woche Sport, Cardio- und Muskeltraining. Wenn ich ein Shooting habe, schiebe ich ein Extra-Workout ein und verzichte auf alle ungesunden Fette", verrät uns Sylvie Meis. Dann sieht ein Tag zum Beispiel so aus: "Dann starte ich mit einem schwarzen Kaffee und versuche, mein Frühstück erst gegen 10/10:30 Uhr zu essen, damit mein Körper vorher schon die Chance hat, etwas zu verbrennen. Dann esse ich meistens zwei gekochte Eier, ein paar Scheiben Pute und Cherrytomaten. Mittags esse ich einen Salat mit Grillgemüse, Hähnchen oder Garnelen und einem leichten Dressing. Als Snack gibt es fettarmen Quark mit Beeren, das ist wichtig, um genug Proteine und gute Kohlenhydrate zu bekommen. Abends liebe ich gegrillten Fisch mit viel Gemüse, ein bisschen Salat und Avocado", sagt Sylvie Meis. Auf welche Workouts Sylvie Meis in ihrem Alltag schwört und wie sie im Restaurant trickst, hören Sie in GLOSSIP!

Verwendete Quelle: eigenes Interview

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.