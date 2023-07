Im Februar diesen Jahres verkündete Sylvie Meis die Trennung von Noch-Ehemann Niclas Castello. Ein neuer Instagram Post lässt nun vermuten, dass die Niederländerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Sylvie Meis, 45, hat eine wunderbare Gabe: Die Moderatorin strahlt in allen Lebenslagen, auch wenn es privat vielleicht einmal nicht so gut läuft. Erst Ende Februar 2023 gab sie ihre Trennung von Ehemann Niclas Castello, 44, bekannt. In einem gemeinsamen Statement verkündete das Ex-Paar die traurige Nachricht: "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen", hieß es laut "Bild" darin. Und weiter: "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind."

Eine traurige Bilanz nach fast drei Jahren Ehe, die zwar offensichtlich von wunderbaren gemeinsamen Momenten, aber auch Unvereinbarkeiten geprägt war. Doch Sylvie strahlt weiterhin Optimismus aus. Vielleicht erweckt deswegen ein neuer Post auf ihrem Instagram-Kanal subtile Liebesspekulationen.

Sylvie Meis: Hat sie einen neuen Freund?

Sylvie posiert für ein Shooting für stylische Freizeithosen. Ihr Kommentar lässt aufhorchen. "Ziel: In der Lage sein, Boyfriend-Jeans zu tragen und darin besser auszusehen als er selbst." Aha?! Ist da etwa wieder ein Mann im Spiel? Bei einigen ihrer Fans stachelt die Werbebotschaft die Neugierde an. "Sag uns, wenn DU deinen nächsten Freund triffst, bitte", fordert beispielsweise ein offenbar schwer verknallter User von der TV-Lady. Nun, seine Angebetete genießt, lächelt und schweigt.

"Ich bin happy"

Ob Sylvie tatsächlich schon bereit ist, eine neue Partnerschaft anzugehen oder ob sie lediglich ein wenig mit den immer wieder aufkochenden Liebesgerüchten spielt, mit denen sie als prominente Single-Frau konfrontiert wird, bleibt ihr Geheimnis. Erst im April erklärte sie im Interview mit GALA: "Ich spüre den Frühling auch in mir, aber für mehr habe ich gerade keinen Kopf. Ich bin happy. Denn ich bin mir selbst genug."

Eine Gelassenheit, die Sylvie tatsächlich ausstrahlt. Und die ihr die Leichtigkeit gibt, die Gerüchteküche mit einem Augenzwinkern auch einmal selbst zum Kochen zu bringen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: bild.de, instagram.com

ama