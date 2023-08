von Emely Mielke Tanja Lanäus lässt die Hüllen fallen! Mit ihren aktuellen Bildern in der September-Ausgabe des Playboy macht sie aber gleichzeitig auf ein wichtiges Thema aufmerksam.

Tanja Lanäus, 52, ist bekannt aus RTL-Serien wie "Unter uns"" und "Alles was zählt" und begeistert ihre Fans derzeit als Yvonne Klee in der ARD-Serie "Sturm der Liebe". Nun ziert die 52-Jährige das Cover der aktuellen Playboy-Ausgabe und setzt damit ein wichtiges Statement.

"Mir ist wichtig, dass man zeigen kann, wenn man sich wohlfühlt – egal, wie, und egal, in welchem Alter"

Bereits zum dritten Mal zeigt sich Schauspielerin Tanja Lanäus im Playboy. Sowohl im Juli 1999 als auch im Oktober 2019 ließ sie sich für den Playboy ablichten. Nun freut sich die 52-Jährige ein drittes Mal über ihre Nacktfotos und "findet es toll, dass der Playboy auch diese Frauen im Blick hat“. Im Interview mit dem Magazin äußert sich der "Sturm der Liebe"-Star auch zu einigen Problematiken in ihrer Schauspiel-Branche und sagt:

Anscheinend gelten Frauen mit älteren Gesichtern nicht mehr als attraktiv, was ich unmöglich finde! Das ist Altersdiskriminierung von Frauen. Was soll denn das für eine Botschaft sein? Die Zuschauer schauen sich im Spiegel an und sagen: Krass, dass sie noch so aussieht, dabei bin ich doch genauso alt! Das finde ich sehr verzerrend.

Mit 52 Jahren fühle sie sich pudelwohl, sagt Lanäus, dazu trage auch ihr Umfeld bei, das sie sein lasse, wie sie wolle. "Ich kann sein, wie ich will! Albern wie eine 20-Jährige, aber auch gestanden."tanja-lanaues

Auch ihr Serien-Charakter versinnbildlicht Frauenpower

Auch ihre Rolle als Yvonne Klee verkörpert dieses selbstbewusste Bild einer älteren Frau. Gerade weil ältere Frauen im Film- und Seriengeschäft kaum eine Bühne bekommen, feiert sie ihre Rolle als Yvonne Klee, die für sie "ein echtes Vorbild" ist. "Sie zeigt, dass auch ältere Frauenfiguren sexy, toll und erzählbar sind."

Verwendete Quellen: Playboy

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.