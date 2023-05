Tanja Szewczenko: Eiskalt erwischt! Ihre Zwillinge holen sie aus der Komfortzone

Eigentlich sollte Tanja Szewczenko kälteresistent sein. Doch kaum zu glauben: Die ehemalige Eiskunstläuferin muss sich beim deutschen Schmuddelfrühling warm anziehen. Die Sonnenliebhaberin wird nämlich von ihren Zwillingen auf den Spielplatz entführt. Und dort geht es feuchtfröhlich zu.

Der Himmel bedeckt, das Thermometer noch auf April eingestellt: Tanja Szewczenko, 45, hat es nicht leicht. Seit ihre zweijährigen Zwillinge Leo und Luis den nahen Spielplatz für sich entdeckt haben, müssen Mama und Papa Norman Jeschke, 44, auch bei Wind und Wetter das kuschelige Heim auf Ansage der kleinen Rabauken verlassen. Für die frühere Eiskunstläuferin eine bittere Pille: Die selbsterklärte Frostbeule hat keine ausgeprägten Sympathien für das aktuelle Nieselwetter im heimischen Köln.

Tanja Szewczenko lässt ihre Zwillinge nicht im Regen stehen

Deswegen plant die Familie inzwischen auch, gemeinsam nach Dubai auszuwandern. Ein Traum für Tanja, der bald schon wahr werden soll. Doch bis es endlich so weit ist, müssen Schaukel, Karussell und Co. unter Schmuddelwetterbedingungen in Schwung gebracht werden. Warum der gemeinsame Ausflug mit den Szewczenko-Minis doch nicht ins Wasser gefallen ist, zeigen wir im Video.

