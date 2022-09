Tanja Szewczenko scheint etwas traurig über die Tatsache, dass Sohn Leo ihr keinen Kuss geben will.

von Jasmin Rahimi Anray Als stolze Mutter von drei Kindern nimmt Tanja Szewczenko ihre Follower:innen auf Instagram durch ihren Alltag mit. So auch diesen Moment, in dem ihr Kind einfach keinen Kuss haben möchte.

Tanja Szewczenko, 45, genießt die Zeit mit ihrer Tochter Jona, 11, und ihren Zwillingssöhnen Luis, 1, und Leo, 1, sehr. Den Vormittag widmet Tanja dabei voll und ganz den Jungs, da Jona in der Schule ist. Auf Instagram nimmt die ehemalige Eiskunstläuferin ihre Follower:innen gerne mit und teilt Momente aus ihrem Alltag.

Tanja Szewczenko: Hier zeigt sich Leo wohl kamerascheu

So auch einen süßen Moment, in dem Tanja mit ihrem Sohn Leo schmusen will. Doch das hat sich die 45-Jährige vermutlich anders vorgestellt: Als Tanja beim Kuscheln nach einem Küsschen fragt, dreht dieser sich einfach weg und lacht glücklich auf. Die dreifache Mama scheint es jedoch mit Humor zu nehmen. Den witzigen Moment könnt ihr im Video sehen.

Verwendete Quelle: instagram.com