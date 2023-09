Ex-Partnerinnen vereint! Taylor Swift und Sophie Turner genießen nicht nur Mädelsabende in New York City, sondern wohnen jetzt auch zusammen. Ist Sophie Turner nach der Scheidung vom Disney-Star endlich Mitglied in Taylors Girlgang?

Sie teilen nicht nur eine steile Hollywoodkarriere, sondern auch einen gemeinsamen Ex-Partner. Taylor Swift, 33, und Sophie Turner, 27, waren beide mit dem Schauspieler Joe Jonas, 34, liiert. Jetzt wurde das Duo Arm in Arm in New York City gesichtet. Ist Sophies Scheidung vom Disney-Star etwa die Eintrittskarte in TayTays Girlgang?

Taylor Swift + Sophie Turner: Eine Trennung verbindet sie

Während die Pop-Sängerin zwar nur einige Monate mit Joe ausging – von Juli bis Oktober 2008 – war Sophie vier Jahre lang mit dem ehemaligen Kinderstar verheiratet. 2017 verlobten sich die beiden. Ihre Hochzeit feierten sie am 1. Mai 2019 in Las Vegas, am 29. Juni wiederholten sie ihr Eheversprechen in Carpentras in Frankreich.

Doch dann die Schock-Nachricht: Anfang September 2023 gab das Paar die Trennung auf Instagram bekannt. In dem Statement heißt es: "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden." Eine böse Überraschung für die Fangemeinde des Paares. Gerechnet hat niemand mit dem abrupten Ehe-aus. Schien das Glück des Hollywood-Paares doch so perfekt, als im Sommer 2022 ihre zweite Tochter zur Welt kam.

Tröstet Taylor ihre Freundin Sophie über das Ehe-Aus hinweg?

Vom Trennungsschmerz ist dank Freundinnen-Support nun bereits weniger zu sehen. Bestens gelaunt besuchen Taylor und Sophie am Dienstag, den 19. September, das italienische Restaurant "Via Carota" für ein gemeinsames Dinner. Der abendliche Ausflug der Frauen in New York City ist eines der wenigen Male seit Bekanntmachung der Scheidung, dass die "Game of Thrones"-Schauspielerin gesichtet wurde.

Scheint so, als unterstütze Taylor ihre Freundin in der schweren Zeit. Schließlich ist es nicht lange her, da musste Taylor selbst durch eine Trennung gehen. Die Sängerin beendete im Frühjahr 2023 die langjährige Beziehung mit ihrem damaligen Partner Joe Alwyn. Seitdem brodelte zwar die Gerüchteküche bezüglich neuer Partner, keine Spekulation wurde jedoch offiziell bestätigt.

Unterschlupf im Hause Swift

Vom "St. Regis Hotel" umgesiedelt in die heiligen Hallen der neuen besten Freundin: Zu Taylor Swifts Rundum-sorglos-Paket gehören eben nicht nur Dinner-Ausflüge. Der Popstar gewährt seiner Freundin und deren Töchtern nun auch ganz selbstverständlich einen Platz zum Schlafen. Das wird zumindest angenommen. Denn während Taylor Swift mit ihrem Date Travis Kelce in Kansas City war, wurde Sophie Turner gesichtet, wie sie am frühen Morgen das New Yorker Stadthaus der Sängerin verließ. Abschüsse liegen "Daily Mail" vor. Sie zeigen die Schauspielerin zusammen mit ihren zwei Mädels – leicht verschlafen, ohne Make-up, das Haar in einem unordentlichen Pferdeschwanz zurückgebunden. Ein Detail fällt besonders auf: Sophie Turner hat ihre Turnschuhe nur halb angezogen und trägt – so wirkt es – noch ihren Schlafanzug.

Scheint, als hätte die Ex-Partnerin von Joe Jonas es eilig gehabt. Vor dem Haus wartete nämlich ein schwarzer SUV auf die Kinder. Die zweifache Mama schien ihre Mädels woanders hinschicken zu wollen. Der Fahrer des Wagens half ihr dabei, zwei gepackte Koffer und ein tragbares Kinderbett in das Fahrzeug zu laden. Dann verabschiedete sie die Mädchen, bevor sie zurück in Swifts Haus ging. Obwohl Sophie Turner mit ihren Sprösslingen eigentlich zurück nach Großbritannien gehen wollte, hatte das Ex-Paar ein paar Tage zuvor dem Gerichtsbeschluss zugestimmt, seinen Nachwuchs vorübergehend in den USA zu behalten.

Es geht auch ohne Männer weiter

Das Ende ihrer Beziehungen bringt weder Taylor noch Sophie davon ab, nach vorne zu blicken. Sie gehen ihren Weg auch ohne Partner. Während die gefeierte Schauspielerin zurzeit für ihre neue Serie "Joan" in Spanien vor der Kamera steht, knackt der Popstar Streaming-Rekorde mit ihrem neuesten Album. Im Sommer stattet Taylor mit ihrer "The Eras"-Tour dann auch endlich Deutschland einen Besuch ab. Die Tickets sind bereits restlos ausverkauft.

Verwendete Quellen: people.com, dailymail.co.uk