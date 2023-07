Presse, Umzug, ein anderer Nachname – all das ist Roman Gottschalk nicht fremd. In einem Interview verrät der Sohn der Entertainer-Legende über die Herausforderung und was seine Eltern taten, um ihn in seiner Jugend zu schützen.

Roman Gottschalk, 40, hat einen der berühmtesten Deutschen als Vater: Entertainer-Legende und "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk, 73. Das Aufwachsen im Schatten seiner Prominenz war eine Herausforderung. Aus Schutz vor der neugierigen Presse sind seine Eltern mit ihm und Bruder Tristan Gottschalk, 34, vor 25 Jahren nach Malibu ausgewandert, da war Roman 15 Jahre alt. Und dennoch hatten Thomas und Thea Gottschalk, 77, Angst, dass ihr Kind "von Leuten ausgenützt werde", erzählt der passionierte Golfer in einem seltenen Interview mit dem "Spiegel". Die Folge: Ihm wurde in bestimmten Situationen eine zweite Identität zugelegt.

Roman Gottschalk: Eigener Kanal als Golf-YouTuber

Roman beschreibt sich selbst als "schüchtern", das sei er "immer" gewesen. "Ich habe mir früh angewöhnt, in der Öffentlichkeit lieber nichts zu sagen als etwas Falsches", erklärt er gegenüber "Spiegel". Sein Verhältnis zu den Medien ist durchaus von schwierigen Momenten geprägt. Und doch wagt er den Schritt in die Öffentlichkeit, möchte als YouTube-Golfer durchstarten, hat dort seinen eigenen Kanal "Golf mit Gottschalk" eröffnet. "Golf ist neben meiner Frau und meinem Sohn das Größte für mich", führt der Masterabsolvent in Sports Marketing fort. Der Trailer seiner neuen Reihe startet am 27. Juli 2023. Sein Vater Thomas Gottschalk wird ab und zu als Sidekick dabei sein.

Als Teenager fiel Roman auf jemanden von der Presse rein

Auch wenn Roman Gottschalk den Schritt ins Rampenlicht wagt und eine YouTuber-Karriere anstrebt, ist er sehr vorsichtig mit dem geworden, was er in der Öffentlichkeit sagt. Er hat mit den Jahren dazugelernt. Als Teenager sei er einmal auf eine "sehr freundlichen Dame" reingefallen, die ihn in ein Gespräch verwickelte. Er habe "ganz schön blauäugig" erzählt, dass bei ihm daheim "auch mal gestritten" werde. Kurz darauf habe das "ohne Kontext in der Zeitung" gestanden, erinnert sich Roman im "Spiegel"-Interview.

Ein Umzug nach Kalifornien sollte die Lösung sein

Thea und Thomas Gottschalk wussten vermutlich um diese Gefahr. Die Familie kehrte Ende der 90er-Jahre Deutschland den Rücken, ließ sich in Kalifornien nieder. Heute habe Roman "die amerikanische Staatsbürgerschaft" und "liebe die amerikanische Freundlichkeit". Deutsch zu sprechen bereite ihm "eher Probleme". Der Umzug sei ihm dennoch nicht leicht gefallen. "Ich musste meine Freunde in München zurücklassen und mich in einer Schule zurechtfinden, auf der nur Englisch geredet wurde", schildert der Vater eines Sohnes.

In bestimmten Situationen hieß er "Roman Heidenreich"

Alleine das wäre bereits eine große Herausforderung für einen Jugendlichen gewesen. Hinzu kam bei Roman: Die Prominenz seiner Familie und die Sorge davor, dass andere Leute sich mit Roman gut stellen, um über ihn an seinen Vater ranzukommen. "Sie haben alles getan, um mich zu beschützen", betont der angehende YouTuber und verrät:

Zu Snowboardkursen oder fürs Fußballcamp wurde ich unter falschem Namen angemeldet, damit die anderen Jungs nicht gemein zu mir waren.

Seine Namen wechselten. "Ich hatte zwei Freunde, die hießen Heidenreich", so Roman Gottschalk. "Bei einem Skirennen" sei er "als ihr Bruder gestartet". Er sei Zweiter geworden und habe es schade gefunden, dass nicht sein echter Name "auf der Siegerliste" stand, sondern "Roman Heidenreich".

