Thomas Gottschalk hat in seinem Podcast offenbart, dass er mit seiner guten Bekannten Heidi Klum zerstritten ist und sie ihm eine Sache besonders übel nehmen würde.

Offensichtlich ist Heidi Klum, 50, nachtragend, wenn man Thomas Gottschalk, 73, Glauben schenken mag. Der Showmaster plauderte in seinem Podcast "Die Supernasen" mit Komiker Mike Krüger, 71, beispielsweise über die grandiose Halloween-Party des Supermodels. Jedes Jahr präsentiert sich Heidi in noch abgefahreneren Kostümen und begeistert damit die Welt.

Ist Heidi Klum wütend auf Thomas Gottschalk?

Was Heidi Klum weniger begeistert: Die ehrliche Art von Thomas Gottschalk. "Ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen. Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen.[...] Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag", erzählte er im Podcast.

Harte Kritik an "Germany's next Topmodel"

Für den Entertainer sei das ganze Tamtam rund um die Nachwuchsmodels damals wohl offenbar viel zu viel gewesen. Im Jahr 2019 heiratete Kandidatin Theresia beispielsweise vor laufender Kamera ihren damaligen Partner. "Ich bin kein Freund dieser Zwangsverheiratungen vor klatschendem Publikum", urteilte Gottschalk damals gegenüber "Bild".

Thomas Gottschalk: "Das nimmt sie mir heute noch übel"

Darüber hinaus soll der Sound zu Wünschen übrig gelassen haben. "Ich habe nichts gehört, [...] weil sie alles an Kohle in die Beleuchtung gesteckt haben und nichts mehr für den Sound übrig hatten. Deswegen habe ich gesagt: 'Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist.' Aber das hat sie mir übel genommen, das nimmt sie mir heute noch übel."

Mit seinen 73 Jahren und seinem Erfahrungsschatz als Showmaster scheinen Thomas Gottschalk aber solche Befindlichkeiten von anderen Kolleg:innen nicht weiter zu stören. Schnell darauf plauderten er und Mike Krüger einfach fröhlich über ein anderes Thema weiter.

Verwendete Quellen: Die Supernasen, bunte.de

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.