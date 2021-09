Starkoch Tim Mälzer ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen - aber bei einer Frage zu Steffen Henssler platzt ihm in diesem RTL-Interview kurz der Kragen. Zum Glück ist auch der Ausraster nur Teil einer gutmütigen Rivalität der beiden.

Eigentlich ist Tim Mälzer eher die Ruhe selbst, mal abgesehen von so mancher "Kitchen Impossible"-Challenge, die ihn in der Vergangenheit an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Umso erstaunlicher ist daher seine heftige Reaktion auf eine eigentlich harmlose Interviewfrage am Rande der Busche-Gala. Ein Hinweis auf einen Preis, den TV-Koch Steffen Henssler gewonnen hat, lässt Mälzer kurz nach Luft schnappen - und das Interview sogar kurz abbrechen.

Tim Mälzer: Kleiner Seitenhieb gegen Steffen Henssler

Gibt es etwa böses Blut zwischen den beiden Promi-Köchen? Zum Glück nicht - schnell wird klar, dass Mälzer es mit seinem Wutausbruch nicht so ganz ernst meint. Aber natürlich gibt es zwischen so berühmten Köchen auch eine Extraportion Rivalität, und Mälzer kann es sich nicht verkneifen, einen kleinen Seitenhieb gegen Henssler und seine Vorliebe für Sushi auszuteilen. Im Video seht ihr, welche Frage ihn spontan so aus der Fassung gebracht hat.

Quelle: RTL