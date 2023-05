Tina Turner Die Sängerin ist mit 83 Jahren gestorben

Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht teilt ihr Sprecher mit.

Mit ihr geht eine Ikone: Tina Turner ist tot. Das gab laut einschlägiger Medienberichte ihr Sprecher am Mittwochabend, 24. Mai 2023, bekannt. Die Sängerin wurde 83 Jahre alt.

Tina Turner war die "Queen of Rock'n Roll"

In einer Erklärung ihres Sprechers heißt es: "Tina Turner, die 'Queen of Rock'n Roll', ist heute im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in Kusnacht bei Zürich friedlich gestorben." Und weiter: "Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild."

Auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account ist die traurige Nachricht zu lesen. "Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt. Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Lebensfreude hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert. Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt: ihre Musik. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich sehr vermissen", so die emotionalen Zeilen, die dort zu einem Porträt der Musikerin geteilt werden. Unter dem Posting hinterlassen binnen weniger Minuten Tausende Fans ihre Beileidsbekundungen.

Tina Turner wurde 1939 in Brownsville, Tennessee, geboren. In den Siebzigerjahren feierte sie als Teil des Duos "Ike and Tina Turner" an der Seite ihres damaligen Ehemannes Ike Turner, †76, ihren Durchbruch, bevor sie ihre Solokarriere startete und zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Geschichte wurde.

Tina Turner verlor im vergangenen Jahr ihren Sohn

Sie hinterlässt drei Kinder und ihren Ehemann Erwin Bach, 67, mit dem sie bis zuletzt in der Schweiz lebte. Die beiden gaben sich nach einer langjährigen Partnerschaft im Jahr 2013 das Jawort. Im Dezember letzten Jahres starb Turners ältester Sohn Ronnie im Alter von 62 Jahren an Komplikationen, die durch Darmkrebs verursacht wurden.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA