Zehn Jahre ist es her, dass Bill und Tom Kaulitz in die USA auswanderten, um dem Medienrummel in Deutschland zu entkommen. Doch wie ist es heute für Tom mit der noch berühmteren Heidi Klum liiert zu sein?

Vor zehn Jahren "fliehen" Bill und Tom Kaulitz, beide 31, nach Los Angeles. Nachdem die beiden Musiker gemeinsam mit ihren Kollegen Georg Listing, 33, und Gustav Schäfer, 32, als "Tokio Hotel" 2005 quasi über Nacht zu Stars wurden, sehnten sie sich nach einem "normalen" Leben fernab des Ruhms. In ihrer neuen Wahlheimat konnten die Zwillingsbrüder plötzlich unerkannt über die Straße laufen, brauchten keine Bedenken zu haben, es könnten sich Fans in ihrem Zimmer verstecken.

Tom Kaulitz: "Jetzt ist das natürlich extrem"

Mit Heidi Klum, 47, hat Tom Kaulitz nun allerdings eine Partnerin an seiner Seite, die sowohl in Deutschland als auch in Amerika bekannt ist. Das bekommt auch der 32-Jährige zu spüren. "Jetzt ist das natürlich extrem, weil Heidi natürlich auch in der Öffentlichkeit steht und sich das multipliziert", erklärt er im Interview mit RTL. Bruder Bill, der viel Zeit mit seinem Bruder und seiner Schwägerin in L.A. verbringt, wirft jedoch ein: "Auf der anderen Seite glaube ich auch, deswegen funktioniert es so gut." Ist das also das Geheimnis ihrer Beziehung? "Wir kennen das natürlich auch beide und das ist gar kein Aufreger mehr", stimmt Tom zu.

Tom und Heidi leben in einer "Blase"

Der Musiker, der eigentlich kein großer Fan von Social Media ist, steht dank seiner Instagram-affinen Ehefrau um so mehr in den Medien, wurde sogar schon von Freunden angesprochen, ob es ihn störe, wenn jeder seiner Schritte in der Presse breitgetreten würde. "Ehrlich gesagt, stört mich das überhaupt nicht, weil wir so eine Blase haben. Wenn du dir so eine Welt schaffst, in der du so glücklich bist, dass das Drumherum schon ganz egal ist, dann ist das alles okay, weil du das gar nicht so mitkriegst", wiegelt der gebürtige Magdeburger ab.

Derzeit verweilen sowohl die Kaulitz-Brüder als auch Heidi Klum mit ihren vier Kindern in Deutschland. Während die Modelmama in Berlin eine neue Staffel "Germany's next Topmodel" dreht, arbeiten Bill und Tom an einer neuen Single, die noch Ende des Jahres erscheinen soll. Im August 2019 gaben sich die 47-Jährige und ihr Liebster in Italien das Ja-Wort.

