Treat Williams ist an den Folgen eines Motorradunfalls gestorben, wie sein langjähriger Agent bestätigt. Der Schauspieler wurde 71 Jahre alt.

Die US-amerikanische Filmindustrie trauert um Treat Williams: Der Schauspieler ist nach einem tragischen Motorradunfall verstorben. Der Tod des "Everwood"-Stars wurde am Montagabend, 12. Juni 2023, von Williams' Agenten Barry McPherson gegenüber dem US-Magazin "People" bestätigt. Die beiden haben über 15 Jahre zusammengearbeitet.

Trauer um Treat Williams

"Er wurde heute Nachmittag getötet. Er bog nach links oder rechts ab [und] ein Auto schnitt ihm den Weg ab", so Barry McPherson. "Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert. Er war ein Schauspieler für Schauspieler. Filmemacher liebten ihn. Er war das Herz von Hollywood seit den späten 1970er Jahren", sagt McPherson weiter. "Er war wirklich stolz auf seine Leistung in diesem Jahr. Er war so glücklich über die Arbeit, die ich ihm besorgt habe. Er hatte eine ausgeglichene Karriere."

Jacob Gribble, der Feuerwehrchef von Dorset, Vermont, berichtet gegenüber "People", dass sich der Unfall am Montag gegen 17 Uhr auf der Route 30 bei Long Trail Auto in der Nähe von Dorset ereignete. Laut Gribble waren an dem Vorfall ein einzelnes Auto und Williams' Motorrad beteiligt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer des Autos abbiegen wollte und das Motorrad nicht gesehen hat. Laut Gribble war der Motorradfahrer die einzige verletzte Person. Ein LifeNet-Hubschrauber wurde gerufen, um ihn in ein Krankenhaus in New York zu fliegen.

Die Staatspolizei von Vermont gab später eine Pressemitteilung heraus, in der die Identität von Williams und die Einzelheiten des Absturzes bestätigt wurden. Die Polizei erklärte zudem, dass sich die Ermittlungen noch im Anfangsstadium befinden und dass Mitglieder des Teams am Dienstag, 13. Juni, an den Ort des Zusammenstoßes zurückkehren werden, um die Untersuchung fortzusetzen.

Die beeindruckende Karriere des Schauspielers

1975 ergatterte Treat Williams in dem Thriller "Deadly Hero" seine erste Rolle, von da an übernahm er viele weitere, darunter 1976 in "The Ritz" und "The Eagle Has Landed." Vier Jahre später erreichte Williams' Karriere einen Höhepunkt, als er die Hauptrolle des George Berger in dem Film "Hair" spielte, der auf dem Broadway-Musical basiert. Die Rolle brachte ihm schließlich seine erste Golden-Globe-Nominierung ein. Später erhielt er eine weitere Nominierung als bester Schauspieler in dem Filmdrama "Prince of the City" von 1981.

2002 begann Treat Williams mit seiner Hauptrolle Dr. Andrew "Andy" Brown in der WB-Serie "Everwood". Er spielte in allen vier Staffeln der Serie mit und erhielt 2003/04 sogar eine SAG Award-Nominierung für die herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Dramaserie. Mit mehr als 120 Auftritten in Filmen wie Steven Spielbergs "1941" und "Heart of Dixie" sowie in Fernsehserien wie "Blue Bloods", "The Late Shift", "Chicago Fire" und "Chesapeake Shores" erstreckte sich Williams' Karriere über vier Jahrzehnte.

Treat Williams wurde 71 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Pam Van Sant, 68, sowie zwei gemeinsame Kinder.

Verwendete Quelle: people.com

Dieser Artikel erschien bereits auf GALA.de