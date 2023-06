Zum ersten Mal feierte König Charles sein traditionelles Geburtstagsfest "Trooping the Colour". Die öffentliche Aufmerksamkeit galt an diesem Tag jedoch für einen kurzen Moment der jungen Senna Kowhai Lewis.

Schüchtern lugte sie am Tag von König Charles, 74, erster "Trooping the Colour"-Parade neben Prinz George, 9, hinter der Balkontüre des Buckingham Palastes hervor. Mit auf den Balkon durfte sie an diesem 17. Juni 2023 aber nicht. Denn die bald 13-Jährige gehört nicht zum Kern der arbeitenden Royals, die jährlich dem traditionellen Flypast, dem zeremoniellen Überflug, beiwohnen. Dafür haben es ihre Großeltern auf das historische Krönungsporträt von Charles geschafft.

Senna Kowhai Lewis

Das Mädchen trägt den Namen Senna Kowhai Lewis, 12, und ist die Enkeltochter von Birgitte, Herzogin von Gloucester, 77, und Richard, 2. Herzog von Gloucester, 78, ein Cousin ersten Grades von Queen Elizabeth, †96. Richard hatte als hochrangiges arbeitendes Mitglied der Royal Family die Ehre, mit seiner Ehefrau das offizielle Krönungsporträt von König Charles zu zieren, das kurz nach dem historischen Ereignis veröffentlicht wurde.

Sie ist die Tochter von Lady Davina Windsor

Am 22. Juni 2010 wurde Senna als Tochter von Lady Davina Windsor, 45, und Gary Christie Lewis, 52, geboren. Davina, Nummer 35 der britischen Thronfolge und Tochter des 2. Herzog von Gloucester sowie Urenkeltochter von König Georg V., †70, lernte den Neuseeländer während eines Bali-Surfurlaubes im Jahr 2000 kennen und heiratete ihn im Jahr 2004 in der privaten Kapelle des Kensington-Palastes – ihrem Elternhaus.

Senna lebte einige Zeit in Auckland

Gary, ein Bauunternehmer und ehemaliger Schafscherer, war der erste Mann aus Maori-Abstammung, der in die königliche Familie einheiratete. Dafür musste die Queen einst offiziell ihre Zustimmung geben. Während ihrer Ehe lebte das Paar mit seinen Kindern eine Zeit im neuseeländischen Auckland. Im März 2019 bestätigte der Buckingham Palast die Trennung. Senna Kowhai hat noch einen jüngeren Bruder: Tane Mahuta, 11. Ihre zweiten Vornamen wurden gewählt, um das Maori-Erbe ihres Vaters zu ehren.

Auch bei der Beerdigung der Queen war sie vor Ort

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte die bald 13-Jährige an der Seite ihrer Mutter Lady Davina. Am 19. September 2022 erschienen sie Seite an Seite zur Beerdigung von Queen Elizabeth in der Westminster Abbey in London. Ein seltener Anblick. Ansonsten übt Lady Davina – im Gegensatz zu ihrem Vater Richard – keine offiziellen Funktionen aus, nimmt aber an Familienveranstaltungen teil. Weitere private Details über das Leben von Senna sind nicht bekannt.

Lady Davina Lewis und Tochter Senna Kowhai Lewis bei der Beerdigung von Queen Elizabeth am 19. September 2022 in London, England. © Chris Jackson / Getty Images

