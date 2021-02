Valentina Pahde will bei der diesjährigen Staffel "Let's Dance" ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Um in der Show alles geben zu können, setzt sie auf Disziplin und hartes Training.

Valentina Pahde, 26, tritt in die Fußstapfen ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pahde. Nachdem diese 2017 an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teilnahm, versucht in diesem Jahr die GZSZ-Darstellerin ihr Glück. Dafür legt die 26-Jährige sogar die Dreharbeiten auf Eis. Ihre volle Konzentration gilt nun dem Tanzen. Welche Hoffnungen sie hat und wie sie sich vorbereitet, darüber hat Valentina nun gesprochen.

Valentina Pahde hofft auch einen gnädigen Tanzpartner

Auf Erfahrungen im Tanzen kann sich Valentina Pahde leider nicht stützen. Sie fängt "komplett bei null an", wie sie im Gespräch mit "Promiflash" erklärt. Umso mehr wird sie sich sicherlich auf ihren Tanzpartner verlassen wollen – allzu streng sollte dieser allerdings nicht sein. Die Münchenerin hofft auf einen sanftmütigen Tanz-Profi, der zwar durchgreift, dabei aber auf seinen Ton achtet. "Ich hätte gerne einen Tanzpartner, der mich auf jeden Fall triezt, aber eben auf Augenhöhe. Ich werde ungemütlich, wenn ich angeschrien werde", so die 26-Jährige bei "Guten Morgen Deutschland". Gemütlich angehen will Valentina Pahde es aber gewiss nicht.

Zwar gehören Sport und Disziplin schon immer in das Leben der Schauspielerin – immerhin war sie zwei Jahre Teil des Ensembles von "Holiday on Ice" – dennoch hat die "Sunny"-Darstellerin ihre Ansprüche an sich selbst nochmals hochgeschraubt. "Ich mache gerade viele Home-Workouts und versuche dranzubleiben. Aber ich bin gespannt, wie ich das Training annehmen werde", verriet sie "Promiflash". Durch ihr hartes Training habe sie bereit etwas an Gewicht verloren. Ob sich all die Mühen lohnen werden, können Fans schon bald sehen.

"Let's Dance" startet am 26. Februar 2021

Lange muss sich Valentina Pahde nicht mehr gedulden, bis sie endlich ihren Partner für die Tanzfläche zugewiesen bekommt. Die neue Staffel "Let's Dance" startet am 26. Februar 2021 ab 20.15 Uhr auf RTL. Neben Valentina treten Senna Gammour, 41, Lola Weippert, 24, Ilse DeLange, 43, Auma Obama, 60, Vanessa Neigert, 28, Kim Riekenberg, 26, Mickie Krause, 50, Jan Hofer, 68, Nicolas Puschmann, 29, Erol Sander, 52, Kai Ebel, 56, Rúrik Gíslason, 32, und Simon Zachenhuber, 22, an.

Verwendete Quellen: promiflash.de, rtl.de, "Guten Morgen Deutschland"