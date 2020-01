Vanessa Mai: "Ich bin total gerne Hausfrau"

Der Bühnenunfall während ihrer Proben holte Vanessa Mai auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie verletzte sich an der Wirbelsäule und es sei immer noch große Vorsicht geboten. In einem Gespräch mit der "Abendzeitung" offenbarte Vanessa: "Die Halswirbelsäule ist immer noch ein Schwachpunkt. Wenn jetzt wieder was passieren würde, dann könnte komplett Feierabend sein und ich wäre gelähmt." Um so wichtiger sei es, dass sie achtsam ist. So einfach ist das für die 27-Jährige Powerfrau aber nicht.

Typische Achtsamkeitsmethoden seien überhaupt nicht ihr Ding: "Yoga habe ich mal ausprobiert, aber ich bin viel zu hibbelig dafür. Ich habe Hummeln im Hintern.", verriet sie im Gespräch mit der Gala. Ihre eigene Entspannungsmethode hat sie trotzdem gefunden, und die kommt uns wirklich bekannt vor: "Zu Hause. Couch. Serien. Mein Hund. Mein Mann. Dann ist alles gut." Und auch eine weitere Methode, die wahrscheinlich für die meisten nicht ganz nach Entspannung klingt, fügt Vanessa noch hinzu: "Außerdem bin ich wirklich total gern Hausfrau."

Egal ob Yoga, Netflix oder Hausarbeiten – jeder hat sein eigenes Geheimrezept, um runter zu kommen. Umso mehr freut es uns, dass Vanessa wieder aus ihrer schweren Zeit herausgefunden und neue Hoffnung geschöpft hat. "Ich genieße einfach nur. Ich bin jeden Tag froh, dass ich das machen darf, was ich mache. Ich nehme wahr, lebe im Hier und Jetzt.", versichert Vanessa. Am 25. Januar ist sie erstmals als Schauspielerin zu sehen. An der Seite von Axel Prahl als Filmvater wird sie im ARD-Drama "Nur mit Dir zusammen". Wir sind gespannt und drücken dir für dein Schauspieldebüt fest die Daumen.

Wer ist Vanessa Mai? Daten und Fakten

Vanessa Mai ist deutsche Sängerin und Schauspielerin.

Durch die Schlagerband "Wolkenfrei" wurde Vanessa Mai bekannt.

Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 geboren.

Zu Vanessa Mais größten Hits gehört " Venedig" und "Wir 2 immer 1".

