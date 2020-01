Vanessa Mai: Zuckersüße Neuigkeiten zum Wochenende!

Es war ruhig geworden um Vanessa Mai. Als der Erfolgsdruck immer größer wurde, hatte die Schlagersängerin beschlossen, eine Auszeit zu nehmen. Nun ist sie zurück – und energiegeladener als je zuvor! Das beweist Vanessa Mai derzeit auf Instagram. Und auch im Fernsehen durften Fans sie heute schon erblicken … Was ist denn da los?

Vanessa Mai hat große Neuigkeiten im Gepäck – und die freuen sie so sehr, dass sie sie mit der ganzen Welt teilen möchte. Heute kommt das neue Album der Sängerin heraus! Es trägt den Titel "Für immer". Und Fans hoffen, dass darin eine versteckte Botschaft steckt und Vanessa Mai jetzt aber für immer auf die Bühne zurückkehrt.

Vanessa Mai kehrt gleich doppelt zurück

Aktuell dürfen sie sich jedenfalls freuen: Heute Morgen nahm Vanessa Mai ihre Follower auf Instagram bereits mit zu ihren ersten Auftritten. In aller Früh trat sie im Morgenmagazin im ARD auf. Dort performte sie den ersten Song "Spiegel Spiegel". Und damit ist der Tag noch nicht vorbei – am Abend wartet eine weitere Überraschung auf Fans: Denn jetzt ist Vanessa Mai auf dem Weg zur NDR Talkshow! Zwischendurch gab es für die Sängerin aber selbst eine zuckersüße Stärkung. In ihren Stories sieht man sie genussvoll in einen Berliner beißen und heute erst einmal frühstücken. Denn bei all der Aufregung hat sie sich eine Belohnung definitiv verdient.

An den Anblick im Fernsehen dürften sich Fans gleich gewöhnen. Vanessa Mai hat doppelte Neuigkeiten: Nicht nur ihr neues Album kommt heraus. Auch mit ihrem zweiten Standbein als Schauspielerin schafft sie es derzeit in die Medien: Vanessa Mai spielt in dem Film "Nur mit Dir zusammen" mit – und wie jetzt herauskommt, soll sie dafür nicht einmal Schauspielunterricht genommen haben!

Das klingt nach einem erfolgreichen Start ins Jahr 2020, liebe Vanessa Mai. Wir wünschen viel Spaß!

Wer ist Vanessa Mai? Daten und Fakten

Vanessa Mai ist deutsche Sängerin und Schauspielerin.

Durch die Schlagerband "Wolkenfrei" wurde Vanessa Mai bekannt.

Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 geboren.

Zu Vanessa Mais größten Hits gehört " Venedig" und "Wir 2 immer 1".

