Vanessa Mai lässt auf ihrem Pressebild tief blicken

Lange war es ruhig um Vanessa Mai geworden. Nun ist sie zurück mit neuer Power – und neuem Album. "Für immer" heißt es und erschien am 24. Januar diesen Jahres. Das Album soll für ihre Fans eine besondere Bedeutung haben: "Auf dass das Album uns FÜR IMMER verbinden wird", schreibt Vanessa Mai auf ihrem Instagram-Kanal. Die Fans sind begeistert und kommentieren fleißig ihre Lieblingslieder. Ein voller Erfolg! Doch nicht nur das Album macht Schlagzeilen, auch ihr Pressebild macht die Runde.

Ein Skandalbild?

Der Grund für die Uhruhe: Vanessa Mai lässt tief blicken. Mit aufgeknöpfter Bluse beugt sie sich leicht vor, sodass ihre rote Unterwäsche und auch ihre Oberweite zur Geltung kommen. "Zack, die Quarktaschen fallen gleich raus“, scherzt ein Fan in einem Kommentar unter dem umstrittenen Pressebild, das Vanessa auch auf Instagram gepostet hatte. Ein echter Skandal? Finden wir nicht. Denn scrollt man durch ihr Instagram-Profil, sieht man ebenfalls Bilder, in denen sie leicht bekleidet am Strand oder auf der Bühne posiert, die auch keinen stören. Pressebild hin oder her. Vanessa als Künstlerin hat die Freiheit sich so zu präsentieren, wie sie möchte. Und wir reden hier immer noch von einem sehr geschmackvollen Bild.

Was wirklich zählt

Wichtig sind doch vor allem die Musik und die Botschaft, die hinter dem Album stecken. Und dazu hat Vanessa eine klare Meinung: "Noch nie zuvor", erklärt sie, "konnte ich Gefühle, die mich bewegten und die vielleicht auch meine Fans kennen und nachfühlen, in meinen Songs so umsetzen, wie jetzt. Es ist ein ehrliches, sehr authentisches Album geworden". Ja, Vanessa Mai lässt tief blicken – vor allem aber in ihre Gefühlswelt.

Wer ist Vanessa Mai? Daten und Fakten

Vanessa Mai ist eine deutsche Sängerin und Schauspielerin.

Durch die Schlagerband "Wolkenfrei" wurde Vanessa Mai bekannt.

Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 geboren.

Zu Vanessa Mais größten Hits gehört " Venedig" und "Wir 2 immer 1".

Verwendete Quellen: Instagram