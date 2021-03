Der Sohn von Verona und Franjo Pooth hat seine erste Serien-Rolle ergattert: Er spielt in einer Folge von "Der Lehrer" mit.

In der RTL-Serie "Der Lehrer" spielt San Diego Pooth den Schüler Tobi. Die Episode mit ihm hat den Titel "Song! Lied! Kantate! Keine Ahnung, wie man das in Ihrem Alter nennt" und wird am Donnerstag (4. März 2021) ausgestrahlt.

San Diego: So fühlte er sich vor dem Dreh

Und wie war diese neue Erfahrung für den 17-Jährigen? "Am Anfang dachte ich, dass es gar nichts für mich ist", gab er im Gespräch mit "RTL" zu. Im gleichen Atemzug ergänzte er jedoch: "Ich bin keine Person, die gerne so laut ist oder so, aber tatsächlich hat es mich positiv überrascht." Der Dreh habe ihm sogar so viel Spaß gemacht, dass er sich eine Wiederholung vorstellen könne – hauptberuflich wolle er aber nicht als Schauspieler arbeiten, machte der Promi-Sprössling deutlich.

Diesen Tipp gab ihm Mama Verona Pooth

San Diego hat mit seinen jungen Jahren bereits einige TV-Auftritte an der Seite seiner Mutter Verona absolviert. So sah man das Mama-Sohn-Gespann zum Beispiel gemeinsam bei "Bares für Rares", "Grill den Henssler" oder "Comeback oder weg?". Außerdem hat das Duo einen eigenen Podcast. Auch vor seinem ersten Dreh konnte San Diego auf die Unterstützung seiner Mutter zählen. "Was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass, meine Mutter in ein paar Filmen mitgespielt hat – darum hat sie mir ein paar Tipps gegeben", so der Teenager im Interview. Sie habe ihm geraten, er selbst zu sein und seinen Text zu lernen.

San Diego und Lilly Krug in einer Folge von "Der Lehrer" © TVNOW / Frank Dicks

Auch dieser Promi-Sprössling spielt bei "Der Lehrer" mit

San Diego ist aber nicht der einzige Promi-Nachwuchs, der an diesem Donnerstag bei "Der Lehrer" zu sehen sein wird. Auch Lilly Krug, 19, die Tochter von Veronica Ferres, 55, und ihrem Ex-Mann Martin Krug, 63, hat eine Rolle in dem TV-Hit ergattert. In Gegensatz zu dem jungen Pooth hat Lilly schon Schauspielerfahrung. Unter anderem spielte sie an der Seite ihrer Mutter und Oscarpreisträger Casey Affleck, 45, 2016 in dem Film "Salt and Fire" mit.

Verwendete Quellen: vip.de