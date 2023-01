Rosi Mittermaier (†72)

Große Trauer in der Sportwelt: Die ehemalige Skirennläuferin Rosi Mittermaier ist im Alter von 72 Jahren am 4. Januer 2023 verstorben. Das bestätigt die Familie gegenüber dem "BR". „Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 04.01.2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist.“, ist das Statement von Christian, Ameli und Felix Neureuther. Die Ausnahmesportlerin zählt zu den erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen und gewann 1976 in Innsbruck zwei olympische Goldmedaillen. Sie hinterlässt ihren Ehemann Christian Neureuther und ihre beiden Kinder Felix und Ameli.

