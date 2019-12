Verstorbene Stars: Von diesen Promis mussten wir 2019 Abschied nehmen

Er gründete mit "Dandy Diary" einen der wichtigsten Mode-Blogs in Deutschland mit, war außerdem als Party-Veranstalter und Künstler bekannt: Der Wahl-Berliner Carl Jakob Haupt ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben – er litt an Krebs. Die Nachricht von seinem Tod verkündete seine Frau, das Model Giannina Haupt (25), mit bewegenden Worten in einem Instagram-Post. Ihr Ehemann sei bereits am Karfreitag friedlich in ihren Armen eingeschlafen. Er habe sich nach "Wochen des Kampfes gegen den Krebs" so verabschiedet, wie er sich das gewünscht habe.

Giannina schreibt: "Die Liebe meines Lebens, die für immer meine Liebe bleiben wird, mein Herz ist von uns gegangen. Mein Ehemann Carl Jakob Haupt ist Karfreitag in meinen Armen friedlich eingeschlafen. Er hat sich so verabschiedet, wie er es sich gewünscht hat. Nach Wochen des Kampfes gegen den Krebs. Er war in diesem letzten Moment ganz bei mir, bei unserer Liebe ... Auch wenn Jakob nur 34 Jahre alt geworden ist, hat er so viele Spuren hinterlassen, eine so tolle Familie gehabt, so viele großartige Freunde gefunden, dass er in uns allen weiterleben wird ... Er schaut jetzt von einem anderen Ort auf uns, wacht über mich und lächelt, weil er weiß, dass wir ihn nie vergessen werden ...".